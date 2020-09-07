CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA on ATR Color N bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2767
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Индикатор тренда. В подокне отображает две линии: 

  • 'ATR' - индикатор ATR
  • 'MA on ATR' - индикатор ATR сглаженный при помощи Moving Average

Линия 'MA on ATR' отображает цвет тренда (тренд: однонаправленное движение индикатора в пределах 'MA: trend N Bars' баров). Если тренда нет - линия рисуется нейтральным цветом.

MA on ATR Color N bars

Рис. 1. MA on ATR Color N bars


В окне 'Data Window' каждая линия подписана периодом усреднения:

MA on ATR Color N bars

Рис. 2. MA on ATR Color N bars


Simple Profit By Periods Panel Simple Profit By Periods Panel

Простая панель выводит на экран прибыль за месяц, за неделю и за день

MA on CCI MA on CCI

Показать в одном окне индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и этот же индикатор, только сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)

MA on ATR Color N bars EA MA on ATR Color N bars EA

Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора MA on ATR Color N bars

MA on CCI EA MA on CCI EA

Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора MA on CCI EA