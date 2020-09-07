Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MA on ATR Color N bars - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2767
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Индикатор тренда. В подокне отображает две линии:
- 'ATR' - индикатор ATR
- 'MA on ATR' - индикатор ATR сглаженный при помощи Moving Average
Линия 'MA on ATR' отображает цвет тренда (тренд: однонаправленное движение индикатора в пределах 'MA: trend N Bars' баров). Если тренда нет - линия рисуется нейтральным цветом.
Рис. 1. MA on ATR Color N bars
В окне 'Data Window' каждая линия подписана периодом усреднения:
Рис. 2. MA on ATR Color N bars
Simple Profit By Periods Panel
Простая панель выводит на экран прибыль за месяц, за неделю и за деньMA on CCI
Показать в одном окне индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и этот же индикатор, только сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)
MA on ATR Color N bars EA
Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора MA on ATR Color N barsMA on CCI EA
Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора MA on CCI EA