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Советники

Price touched the object Delete All - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1325
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Принцип работы

    Советник-утилита, помогает при ручной торговле. Ожидает когда текущий бар (бар #0, самый правый бар на графике) пересечет графический объект 'Горизонтальная линия' ( OBJ_HLINE ) или 'Трендовая линия' ( OBJ_TREND ). Главное условие - графический объект должен иметь имя, совпадающие с параметром 'Line Name'. 

    Price touched the object Delete All

    Рис. 1. Price touched the object Delete All

    Price touched the rectangle Alert Price touched the rectangle Alert

    Индикатор-утилита: подаёт сигнал, если цена пересекает прямоугольник

    Дисплей с оптимизацией для вывода текста в чарт по типу консоли Дисплей с оптимизацией для вывода текста в чарт по типу консоли

    Данная библиотека позволяет создавать дисплеи для удобного вывода текстовой информации в чарт с наиболее оптимальной скоростью

    Force Filling Force Filling

    Закрашенные области основного графика в зависимости от положения индикатора iForce (Force) относительно нуля

    Day rectangle Indent 2 Day rectangle Indent 2

    Индикатор без индикаторных буферов. При помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE рисует границы дневных свеч