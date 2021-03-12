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Price touched the object Delete All - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник-утилита, помогает при ручной торговле. Ожидает когда текущий бар (бар #0, самый правый бар на графике) пересечет графический объект 'Горизонтальная линия' ( OBJ_HLINE ) или 'Трендовая линия' ( OBJ_TREND ). Главное условие - графический объект должен иметь имя, совпадающие с параметром 'Line Name'.
Рис. 1. Price touched the object Delete All
Индикатор-утилита: подаёт сигнал, если цена пересекает прямоугольникДисплей с оптимизацией для вывода текста в чарт по типу консоли
Данная библиотека позволяет создавать дисплеи для удобного вывода текстовой информации в чарт с наиболее оптимальной скоростью
Закрашенные области основного графика в зависимости от положения индикатора iForce (Force) относительно нуляDay rectangle Indent 2
Индикатор без индикаторных буферов. При помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE рисует границы дневных свеч