Принцип работы

Советник-утилита, помогает при ручной торговле. Ожидает когда текущий бар (бар #0, самый правый бар на графике) пересечет графический объект 'Горизонтальная линия' ( OBJ_HLINE ) или 'Трендовая линия' ( OBJ_TREND ). Главное условие - графический объект должен иметь имя, совпадающие с параметром 'Line Name'.





Рис. 1. Price touched the object Delete All