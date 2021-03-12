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Force Filling - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
В зависимости от того, где находится индикатор iForce (Force) - ниже или выше нуля, на основном графике отображаются закрашенные области. Пример ниже для короткого периода усреднения ( 2 ):
Рис. 1. Force Filling и Force Color (Force Color дан для наглядности)
Price touched the object Delete All
Советник-утилита: если цена пересекла линию - удаляем все отложенные ордера по данному символуPrice touched the rectangle Alert
Индикатор-утилита: подаёт сигнал, если цена пересекает прямоугольник
Day rectangle Indent 2
Индикатор без индикаторных буферов. При помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE рисует границы дневных свечMA Other TimeFrame Correct
Отрисовка индикатора iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма