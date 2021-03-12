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Индикаторы

Force Filling - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1980
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Принцип работы

    В зависимости от того, где находится индикатор iForce (Force) - ниже или выше нуля, на основном графике отображаются закрашенные области. Пример ниже для короткого периода усреднения ( 2 ):

    Force Filling

    Рис. 1. Force Filling и Force Color (Force Color дан для наглядности)

    Price touched the object Delete All Price touched the object Delete All

    Советник-утилита: если цена пересекла линию - удаляем все отложенные ордера по данному символу

    Price touched the rectangle Alert Price touched the rectangle Alert

    Индикатор-утилита: подаёт сигнал, если цена пересекает прямоугольник

    Day rectangle Indent 2 Day rectangle Indent 2

    Индикатор без индикаторных буферов. При помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE рисует границы дневных свеч

    MA Other TimeFrame Correct MA Other TimeFrame Correct

    Отрисовка индикатора iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма