Принцип работы

В зависимости от того, где находится индикатор iForce (Force) - ниже или выше нуля, на основном графике отображаются закрашенные области. Пример ниже для короткого периода усреднения ( 2 ):





Рис. 1. Force Filling и Force Color (Force Color дан для наглядности)