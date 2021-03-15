Day rectangle Indent 2

'Pips Or Points: ' Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'



Любой день недели можно отключить при помощи параметра 'Use XXXX'

Теперь каждый прямоугольник подписан днём недели