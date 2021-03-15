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Индикаторы

Day rectangle Indent 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1942
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

Развитие первой версии ( Day rectangle Indent ).

Что нового:

'Pips Or Points: ' Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'

Любой день недели можно отключить при помощи параметра 'Use XXXX'

Теперь каждый прямоугольник подписан днём недели

На таймфреймах меньше 'D1' при помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE отобразить границы дня с учётом отступа заданного в 'Indent'. Для каждого дня задаётся свой цвет прямоугольника (параметры XXX color).

Day rectangle Indent 2

Рис. 1. Day rectangle Indent 2

Day rectangle Indent

Рис. 2. Параметры индикатора

    Force Filling Force Filling

    Закрашенные области основного графика в зависимости от положения индикатора iForce (Force) относительно нуля

    Price touched the object Delete All Price touched the object Delete All

    Советник-утилита: если цена пересекла линию - удаляем все отложенные ордера по данному символу

    MA Other TimeFrame Correct MA Other TimeFrame Correct

    Отрисовка индикатора iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма

    Close All Main position Close All Main position

    Советник-помощник: отслеживает прибыль "Главной позиции" и закрывает её и другие, указанные в списке