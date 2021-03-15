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Day rectangle Indent 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Развитие первой версии ( Day rectangle Indent ).
Что нового:
'Pips Or Points: ' Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'
Любой день недели можно отключить при помощи параметра 'Use XXXX'
Теперь каждый прямоугольник подписан днём недели
На таймфреймах меньше 'D1' при помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE отобразить границы дня с учётом отступа заданного в 'Indent'. Для каждого дня задаётся свой цвет прямоугольника (параметры XXX color).
Рис. 1. Day rectangle Indent 2
Рис. 2. Параметры индикатора
Закрашенные области основного графика в зависимости от положения индикатора iForce (Force) относительно нуляPrice touched the object Delete All
Советник-утилита: если цена пересекла линию - удаляем все отложенные ордера по данному символу
Отрисовка индикатора iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфреймаClose All Main position
Советник-помощник: отслеживает прибыль "Главной позиции" и закрывает её и другие, указанные в списке