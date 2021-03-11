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Price touched the rectangle Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Пользователь рисует на графике графический объект 'Прямоугольник' - приём имя его должно совпадать с параметром индикатора 'Rectangle Name'. Как только цена пересекает прямоугольник - выдаётся алерт. Тип цены задаётся в параметре 'Type of price' и берется из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE. Индикатор отслеживает два типа пересечения: снизу-вверх (будет звучать файл 'Upwards Sound Name') и сверху вниз (будет звучать файл 'Top down Sound Name').
На одном баре количество повторов задаётся в 'Repeats on the same bar', а пауза между повторами (минимальная пауза) - в 'Pause, in seconds'.
Рис. Price touched the rectangle Alert
Данная библиотека позволяет создавать дисплеи для удобного вывода текстовой информации в чарт с наиболее оптимальной скоростьюNonLagDot EA Simple
Простая торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'NonLagDot EA'
Советник-утилита: если цена пересекла линию - удаляем все отложенные ордера по данному символуForce Filling
Закрашенные области основного графика в зависимости от положения индикатора iForce (Force) относительно нуля