Принцип работы

Пользователь рисует на графике графический объект 'Прямоугольник' - приём имя его должно совпадать с параметром индикатора 'Rectangle Name'. Как только цена пересекает прямоугольник - выдаётся алерт. Тип цены задаётся в параметре 'Type of price' и берется из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE. Индикатор отслеживает два типа пересечения: снизу-вверх (будет звучать файл 'Upwards Sound Name') и сверху вниз (будет звучать файл 'Top down Sound Name').

На одном баре количество повторов задаётся в 'Repeats on the same bar', а пауза между повторами (минимальная пауза) - в 'Pause, in seconds'.





Рис. Price touched the rectangle Alert