NonLagDot EA Simple

Торговая стратегия

Советник в момент рождения нового бара проверяет сигнал на баре #1 с пользовательского индикатора NonLagDot. Если есть сигнал и есть позиция противоположная сигналу - эта позиция будет закрыта и затем сразу исполниться сигнал индикатора. Например советник ранее открыл две позиции SELL и поступил сигнал на открытие BUY - значит сначала будут закрыты позиции SELL и после этого сразу откроется позиция BUY.

В данной стратегии нет ни Стоп лосс, ни Тейп профит, ни Трейлинга, ни ограничение работы по часам. Есть реверс сигнала и есть параметр позволяющий держать или только одну позицию или несколько (несколько однонаправленных).

Торговые сигналы:

Открыть BUY: цвет индикатора ' Magenta '

' Открыть SELL: цвет индикатора 'Green'

Рис. 1. Два разных режима



Обратите внимания: здесь используется просто проверка цвета, а не изменение цвета с одного на другой. Таким образом если разрешить держать несколько позиций, то советник может на каждом баре набирать объёмы.



Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот задаётся как количество минимальных лотов.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.