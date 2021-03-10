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NonLagDot EA Simple - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник в момент рождения нового бара проверяет сигнал на баре #1 с пользовательского индикатора NonLagDot. Если есть сигнал и есть позиция противоположная сигналу - эта позиция будет закрыта и затем сразу исполниться сигнал индикатора. Например советник ранее открыл две позиции SELL и поступил сигнал на открытие BUY - значит сначала будут закрыты позиции SELL и после этого сразу откроется позиция BUY.
В данной стратегии нет ни Стоп лосс, ни Тейп профит, ни Трейлинга, ни ограничение работы по часам. Есть реверс сигнала и есть параметр позволяющий держать или только одну позицию или несколько (несколько однонаправленных).
Торговые сигналы:
- Открыть BUY: цвет индикатора 'Magenta'
- Открыть SELL: цвет индикатора 'Green'
Рис. 1. Два разных режима
Обратите внимания: здесь используется просто проверка цвета, а не изменение цвета с одного на другой. Таким образом если разрешить держать несколько позиций, то советник может на каждом баре набирать объёмы.
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот задаётся как количество минимальных лотов.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
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