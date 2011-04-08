Пример индикатора, рисующего стрелки на каждом баре, у которого цена закрытия Close больше цены закрытия предыдущего бара.



Цвет, толщина, смещение и код символа всех стрелок меняются случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

В примере первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_ARROW свойства цвет и размер задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() свойства задаются случайным образом.



