DRAW_ARROW - индикатор для MetaTrader 5
Пример индикатора, рисующего стрелки на каждом баре, у которого цена закрытия Close больше цены закрытия предыдущего бара.
Цвет, толщина, смещение и код символа всех стрелок меняются случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).
В примере первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_ARROW свойства цвет и размер задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() свойства задаются случайным образом.См. также статью Стили рисования в MQL5.
Стиль DRAW_ZIGZAG рисует заданным цветом отрезки по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль очень похож на DRAW_SECTION, но в отличие от последнего, позволяет рисовать вертикальные отрезки в пределах одного бара.DRAW_BARS
Стиль DRAW_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close.
