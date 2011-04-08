CodeBaseРазделы
Индикаторы

DRAW_ARROW - индикатор для MetaTrader 5

Пример индикатора, рисующего стрелки на каждом баре, у которого цена закрытия Close больше цены закрытия предыдущего бара.

Цвет, толщина, смещение и код символа всех стрелок меняются случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

В примере первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_ARROW свойства цвет и размер задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() свойства задаются случайным образом.

См. также статью Стили рисования в MQL5.

DRAW_ARROW

DRAW_ZIGZAG DRAW_ZIGZAG

Стиль DRAW_ZIGZAG рисует заданным цветом отрезки по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль очень похож на DRAW_SECTION, но в отличие от последнего, позволяет рисовать вертикальные отрезки в пределах одного бара.

DRAW_BARS DRAW_BARS

Стиль DRAW_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close.

VininI Cyber Cyсle [v01] VininI Cyber Cyсle [v01]

Индикатор VininI Cyber Cycle находит циклические движения цены, создан на базе индикатора VininI_Cyber Cycle(V2) Виктора Николаева.

Premier Stochastic Oscillator [v01] Premier Stochastic Oscillator [v01]

Индикатор Premier Stochastic Oscillator представляет собой дважды сглаженный стохастический осциллятор, основан на статье Lee Leibfarth в журнале Stocks & Commodities Magazine (Август 2008).