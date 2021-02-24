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Индикаторы

Three information charts MA - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2289
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Принцип работы

    Создаются три графика (графические объекты OBJ_CHART) - три таймфрейма: M5, H1 и D1. На каждом графике две скользящих средних (Custom Moving Average Inputs) - быстрая и медленная:

    Three information charts MA

    Рис. Three information charts MA

    Basic Money Management code Basic Money Management code

    Basic Money management script for control volume and risk in your trade system

    WPR Custom Smoothing WPR Custom Smoothing

    Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, WPR) сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)

    Elder iForce Strategy Pending 2 Elder iForce Strategy Pending 2

    На основе стратегии А. Элдера. Используются пользовательские индикаторы MA Color N Bars и Force Color

    WPR Custom Smoothing Level WPR Custom Smoothing Level

    Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, WPR) с дополнительными визаульными настройками