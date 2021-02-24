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Three information charts MA - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Создаются три графика (графические объекты OBJ_CHART) - три таймфрейма: M5, H1 и D1. На каждом графике две скользящих средних (Custom Moving Average Inputs) - быстрая и медленная:
Рис. Three information charts MA
Basic Money Management code
Basic Money management script for control volume and risk in your trade systemWPR Custom Smoothing
Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, WPR) сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)
Elder iForce Strategy Pending 2
На основе стратегии А. Элдера. Используются пользовательские индикаторы MA Color N Bars и Force ColorWPR Custom Smoothing Level
Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, WPR) с дополнительными визаульными настройками