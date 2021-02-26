Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
WPR Custom Smoothing Level - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2784
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Принцип работы
Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, WPR).
Во входных параметрах (которые доступны и для ручной настройки и для настройки из эксперта) имеет настройки усреднения (период усреднения, тип метода усреднения и цена), настройки для задания цвета и толщины линий обоих индикаторных линий, а также настройки двух уровней.
Рис. WPR Custom Smoothing Level
Elder iForce Strategy Pending 2
На основе стратегии А. Элдера. Используются пользовательские индикаторы MA Color N Bars и Force ColorThree information charts MA
Информационный индикатор: выводит три графики (M5, H1 и D1) и на каждом два пользовательских индикатора 'Custom Moving Average Inputs'
Correlation Pairs V1
Trading corelation currency pairs on D1Stocks and their levels
Скрипт для акций. Выставляет пот ри линии сверху и снизу через определённый шаг.