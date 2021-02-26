Принцип работы

Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, WPR).

Во входных параметрах (которые доступны и для ручной настройки и для настройки из эксперта) имеет настройки усреднения (период усреднения, тип метода усреднения и цена), настройки для задания цвета и толщины линий обоих индикаторных линий, а также настройки двух уровней.





Рис. WPR Custom Smoothing Level