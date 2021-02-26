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Индикаторы

WPR Custom Smoothing Level - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2784
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы

    Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, WPR).

    Во входных параметрах (которые доступны и для ручной настройки и для настройки из эксперта) имеет настройки усреднения (период усреднения, тип метода усреднения и цена), настройки для задания цвета и толщины линий обоих индикаторных линий, а также настройки двух уровней.

    WPR Custom Smoothing Level

    Рис. WPR Custom Smoothing Level

    Elder iForce Strategy Pending 2 Elder iForce Strategy Pending 2

    На основе стратегии А. Элдера. Используются пользовательские индикаторы MA Color N Bars и Force Color

    Three information charts MA Three information charts MA

    Информационный индикатор: выводит три графики (M5, H1 и D1) и на каждом два пользовательских индикатора 'Custom Moving Average Inputs'

    Correlation Pairs V1 Correlation Pairs V1

    Trading corelation currency pairs on D1

    Stocks and their levels Stocks and their levels

    Скрипт для акций. Выставляет пот ри линии сверху и снизу через определённый шаг.