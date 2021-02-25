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Elder iForce Strategy Pending 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Изменение по сравнению с первой версией Elder iForce Strategy Pending: стандартные индикаторы заменены на пользовательские MA Color N Bars и Force Color. При визуализации сигналы таких индикаторов видны лучше. Также, благодаря параметру 'MA: trend N Bars' можно настраивать минимальное количество для подтверждения тренда.
На таймфрейме D1 рассматриваем индикатор тренда - 'MA Color N Bars' периодом усреднения 13 сглаженную по алгоритму EMA и индикатор 'Force Color' периодом усреднения 2 глаженный по алгоритму EMA.
Торговые сигналы:
При тренде вверх (определяется по индикатору iMA) ожидаем когда iForce опуститься ниже нуля - BUY STOP выставляем по цене High этого бара. При тренде вниз (определяется по индикатору iMA) ожидаем когда iForce подымится выше нуля - SELL STOP выставляем по цене Low этого бара.
Рис. 1. Elder iForce Strategy Pending 2
Так как работает без Стоп лосс, без Тейк профит и без трейлинга, то сигнал к закрытию позиции - это отложенный ордер противоположный позиции.
Особенности:
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Pending Order Parameters:
Уточняющие параметры отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Indent' - отступ отложенного ордера от его цены. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если спред будет больше - торговый приказ снимается.
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
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