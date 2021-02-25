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Elder iForce Strategy Pending 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1961
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Изменение по сравнению с первой версией Elder iForce Strategy Pending: стандартные индикаторы заменены на пользовательские MA Color N Bars и Force Color. При визуализации сигналы таких индикаторов видны лучше. Также, благодаря параметру 'MA: trend N Bars' можно настраивать минимальное количество для подтверждения тренда.

На таймфрейме D1 рассматриваем индикатор тренда - 'MA Color N Bars' периодом усреднения 13 сглаженную по алгоритму EMA и индикатор 'Force Color' периодом усреднения 2 глаженный по алгоритму EMA.

Торговые сигналы:

При тренде вверх (определяется по индикатору iMA) ожидаем когда iForce опуститься ниже нуля - BUY STOP выставляем по цене High этого бара. При тренде вниз (определяется по индикатору iMA) ожидаем когда iForce подымится выше нуля - SELL STOP выставляем по цене Low этого бара. 

Elder iForce Strategy Pending 2

Рис. 1. Elder iForce Strategy Pending 2

Так как работает без Стоп лосс, без Тейк профит и без трейлинга, то сигнал к закрытию позиции - это отложенный ордер противоположный позиции.

Особенности:

  • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Pending Order Parameters:

Уточняющие параметры отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Indent' - отступ отложенного ордера от его цены. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если  спред будет больше - торговый приказ снимается. 

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

Three information charts MA Three information charts MA

Информационный индикатор: выводит три графики (M5, H1 и D1) и на каждом два пользовательских индикатора 'Custom Moving Average Inputs'

Basic Money Management code Basic Money Management code

Basic Money management script for control volume and risk in your trade system

WPR Custom Smoothing Level WPR Custom Smoothing Level

Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, WPR) с дополнительными визаульными настройками

Correlation Pairs V1 Correlation Pairs V1

Trading corelation currency pairs on D1