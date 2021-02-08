CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Force Color - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1969
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Индикатор iForce (Force) отрисованный при помощи стиля рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM.

На рисунке ниже пример использования индикатора 'Force Color' (параметры: 'Force: averaging period' 2, 'Force: smoothing type' Exponential) и индикатора iMA (параметры: 13, EMA) 

Force Color

Рис. 1. Force Color

На рисунке представлены настроенные индикаторы для торговли по системе Александра Элдера.

iDEMA hopper simple iDEMA hopper simple

Стратегия: пробой баром индикатора iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA). Трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)

Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.

Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.

cm line alert cm line alert

Советник отправляет сообщение при достижении линии на графике.

Pivot Points 2 Pivot Points 2

Отображение Pivot Point