Идея индикатора

Индикатор iForce (Force) отрисованный при помощи стиля рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM.

На рисунке ниже пример использования индикатора 'Force Color' (параметры: 'Force: averaging period' 2, 'Force: smoothing type' Exponential) и индикатора iMA (параметры: 13, EMA)





Рис. 1. Force Color

На рисунке представлены настроенные индикаторы для торговли по системе Александра Элдера.