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Force Color - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iForce (Force) отрисованный при помощи стиля рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM.
На рисунке ниже пример использования индикатора 'Force Color' (параметры: 'Force: averaging period' 2, 'Force: smoothing type' Exponential) и индикатора iMA (параметры: 13, EMA)
Рис. 1. Force Color
На рисунке представлены настроенные индикаторы для торговли по системе Александра Элдера.
Стратегия: пробой баром индикатора iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA). Трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.
Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.
Советник отправляет сообщение при достижении линии на графике.Pivot Points 2
Отображение Pivot Point