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Elder iForce Strategy Pending - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1903
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

На таймфрейме D1 рассматриваем индикатор тренда - iMA (Moving Average, MA) периодом усреднения 13 сглаженную по алгоритму EMA и индикатор iForce (Force) периодом усреднения 2 глаженный по алгоритму EMA.

Торговые сигналы:

При тренде вверх (определяется по индикатору iMA) ожидаем когда iForce опуститься ниже нуля - BUY STOP выставляем по цене High этого бара. При тренде вниз (определяется по индикатору iMA) ожидаем когда iForce подымится выше нуля - SELL STOP выставляем по цене Low этого бара. 

Elder iForce Strategy Pending

Рис. 1. Elder iForce Strategy Pending

Так как работает без Стоп лосс, без Тейк профит и без трейлинга, то сигнал к закрытию позиции - это отложенный ордер противоположный позиции:

Elder iForce Strategy Pending

Рис. 2. Elder iForce Strategy Pending

Особенности:

  • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Pending Order Parameters:

Уточняющие параметры отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Indent' - отступ отложенного ордера от его цены. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если  спред будет больше - торговый приказ снимается. 

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

MACD_lrma MACD_lrma

Данный индикатор является альтернативой стандартному MACD

Pivot Points 2 Pivot Points 2

Отображение Pivot Point

Bull Bear Dot Bull Bear Dot

Индикатор соединяет середины баров линией. Также рисует посередине бара значок (по-умолчанию жирную точку)

The Cyber Cycle The Cyber Cycle

Индикатор по книге John Ehlers-а "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 34.