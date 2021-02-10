Идея торговой стратегии

На таймфрейме D1 рассматриваем индикатор тренда - iMA (Moving Average, MA) периодом усреднения 13 сглаженную по алгоритму EMA и индикатор iForce (Force) периодом усреднения 2 глаженный по алгоритму EMA.

Торговые сигналы:

При тренде вверх (определяется по индикатору iMA) ожидаем когда iForce опуститься ниже нуля - BUY STOP выставляем по цене High этого бара. При тренде вниз (определяется по индикатору iMA) ожидаем когда iForce подымится выше нуля - SELL STOP выставляем по цене Low этого бара.





Рис. 1. Elder iForce Strategy Pending

Так как работает без Стоп лосс, без Тейк профит и без трейлинга, то сигнал к закрытию позиции - это отложенный ордер противоположный позиции:

Рис. 2. Elder iForce Strategy Pending

Особенности:

Параметр ' Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Pending Order Parameters:

Уточняющие параметры отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Indent' - отступ отложенного ордера от его цены. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если спред будет больше - торговый приказ снимается.

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.