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Elder iForce Strategy Pending - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
На таймфрейме D1 рассматриваем индикатор тренда - iMA (Moving Average, MA) периодом усреднения 13 сглаженную по алгоритму EMA и индикатор iForce (Force) периодом усреднения 2 глаженный по алгоритму EMA.
Торговые сигналы:
При тренде вверх (определяется по индикатору iMA) ожидаем когда iForce опуститься ниже нуля - BUY STOP выставляем по цене High этого бара. При тренде вниз (определяется по индикатору iMA) ожидаем когда iForce подымится выше нуля - SELL STOP выставляем по цене Low этого бара.
Рис. 1. Elder iForce Strategy Pending
Так как работает без Стоп лосс, без Тейк профит и без трейлинга, то сигнал к закрытию позиции - это отложенный ордер противоположный позиции:
Рис. 2. Elder iForce Strategy Pending
Особенности:
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Pending Order Parameters:
Уточняющие параметры отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Indent' - отступ отложенного ордера от его цены. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если спред будет больше - торговый приказ снимается.
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Данный индикатор является альтернативой стандартному MACDPivot Points 2
Отображение Pivot Point
Индикатор соединяет середины баров линией. Также рисует посередине бара значок (по-умолчанию жирную точку)The Cyber Cycle
Индикатор по книге John Ehlers-а "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 34.