RouletteGame - эксперт для MetaTrader 5
5472
Игрушка "Рулетка". RouletteGame.zip распаковать в папку где установлен MetaTrader 5. Например C:\Program Files\MetaTrader 5.
Убедиться что у вас есть шрифт "Stencil".
Библиотека для создания изображений cIntBMP значительно упрощает создание собственных графических изображений. В данной работе рассмотрен пример ее использования для построения фрактальных множеств при помощи системы итерированных функций (Iterated Function System, IFS).DRAW_HISTOGRAM2
Стиль DRAW_HISTOGRAM2 рисует заданным цветом гистограмму – вертикальные отрезки по значениям двух индикаторных буферов.
Стиль DRAW_CANDLES рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close.DRAW_FILLING
Стиль DRAW_FILLING рисует цветную область между значениями двух индикаторных буферов. Фактически этот стиль рисует две линии и закрашивает пространство между ними одним из двух заданных цветов.