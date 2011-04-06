CodeBaseРазделы
в карман
RouletteGame - эксперт для MetaTrader 5

Stanislav Aksenov
Игрушка "Рулетка". RouletteGame.zip распаковать в папку где установлен MetaTrader 5. Например C:\Program Files\MetaTrader 5.

Убедиться что у вас есть шрифт "Stencil".

RouletteGame - Игра Рулетка

