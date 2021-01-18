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Open Close Panel Colors - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник выполнен в виде панели, которая в свою очередь, строится на базе класса CDialog. Во входных параметрах значение 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс и Тейк профит. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss' и/или 'Take Profit') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Размер лота задаётся в 'Lots'.
Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Сама панель содержит пять кнопок:
Рис. 1. Open Close Panel Colors - состояние кнопок при первом старте
'Buy Open' - открыть позицию BUY, 'Sell Open' - открыть позицию SELL, 'Buy Close' - закрыть позицию BUY, 'Sell Close' - закрыть позицию SELL и 'Close All' - закрыть позицию BUY и SELL.
Как работают кнопки: кнопки после нажатия меняют цвет на красный и после этого становятся неактивными. Задумано такое поведение для ручной торговли, чтобы можно было открыть не более одной позиции одного типа. Например после нажатия 'Buy Open' кнопка меняет цвет на красный и станет снова активной только после клика на 'Buy Close' или на 'Close All'.
Как устанавливать
Архив 'Open Close Panel Colors.zip' необходимо распаковать в отдельную папку в папку MQL5/Experts.
Содержание архива:
- Open Close Panel Colors.mq5 - советник
- TradingEngine31.mqh - торговый класс
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