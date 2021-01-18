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Open Close Panel Colors - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2020
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Принцип работы

Советник выполнен в виде панели, которая в свою очередь, строится на базе класса CDialog. Во входных параметрах значение  'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс и Тейк профит. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss' и/или 'Take Profit'можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Размер лота задаётся в 'Lots'.

Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

Сама панель содержит пять кнопок:


Рис. 1. Open Close Panel Colors - состояние кнопок при первом старте

'Buy Open' - открыть позицию BUY, 'Sell Open' - открыть позицию SELL, 'Buy Close' - закрыть позицию BUY, 'Sell Close' - закрыть позицию SELL и 'Close All' - закрыть позицию BUY и SELL.

Как работают кнопки: кнопки после нажатия меняют цвет на красный и после этого становятся неактивными. Задумано такое поведение для ручной торговли, чтобы можно было открыть не более одной позиции одного типа. Например после нажатия 'Buy Open' кнопка меняет цвет на красный и станет снова активной только после клика на 'Buy Close' или на 'Close All'.

Как устанавливать

Архив 'Open Close Panel Colors.zip' необходимо распаковать в отдельную папку в папку MQL5/Experts.

Содержание архива:

  • Open Close Panel Colors.mq5 - советник
  • TradingEngine31.mqh - торговый класс
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