MACD Threshold Value Alert

Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.

Отображение индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Stoch и 'Signal'. Доработка первой версии

Этот эксперт собирает информацию о спреде и и показывает статистику на графике. При завершении работы эксперта, он печатает всю статистику в журнал, что может быть полезным для Тестера Стратегий.