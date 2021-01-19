CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MACD Threshold Value Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2830
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание

Развитие версии MACD Threshold Value. При нахождении сигнальной линии выше или ниже одной из линий 'Threshold' срабатывает оповещение. 

Параметры оповещений:

  • 'Email and notifications only once per bar' - флаг, при выставлении в 'true' email и push сообщение (при срабатывании Alert) отправляется НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА на бар, при выставлении в 'false' количество отправлений подчиняется параметру 'Repeats on the same bar'
  • 'Send an email' - флаг разрешает/запрещает отправку email (при срабатывании Alert)
  • 'Send push notifications' - флаг разрешает/запрещает отправку push сообщений (при срабатывании Alert)

Индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с двумя уровнями (два пороговых значения). Уровни отображаются в виде линий, но отрисовываются индикаторными буферами.

    MACD Threshold Value Alert

    Рис. 1. MACD Threshold Value Alert

    Сигналы: если гистограмма находится внутри двух уровней - это считается неподтвержденный сигнал. При выходе цены из зоны уровней можно рассматривать поиск сигналов индикатора MACD.

    Уровни задаются исключительно вручную.

      NoiseEliminationTechnology NoiseEliminationTechnology

      Опубликованы John Ehlers в журнале "Stocks & Commodities" Dec. 2020 (16-18).

      Open Close Panel Colors Open Close Panel Colors

      Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.

      Stochastic Intersection Main and Signal 2 Stochastic Intersection Main and Signal 2

      Отображение индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Stoch и 'Signal'. Доработка первой версии

      Spread Informer Spread Informer

      Этот эксперт собирает информацию о спреде и и показывает статистику на графике. При завершении работы эксперта, он печатает всю статистику в журнал, что может быть полезным для Тестера Стратегий.