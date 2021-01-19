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MACD Threshold Value Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Развитие версии MACD Threshold Value. При нахождении сигнальной линии выше или ниже одной из линий 'Threshold' срабатывает оповещение.
Параметры оповещений:
- 'Email and notifications only once per bar' - флаг, при выставлении в 'true' email и push сообщение (при срабатывании Alert) отправляется НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА на бар, при выставлении в 'false' количество отправлений подчиняется параметру 'Repeats on the same bar'
- 'Send an email' - флаг разрешает/запрещает отправку email (при срабатывании Alert)
- 'Send push notifications' - флаг разрешает/запрещает отправку push сообщений (при срабатывании Alert)
Индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с двумя уровнями (два пороговых значения). Уровни отображаются в виде линий, но отрисовываются индикаторными буферами.
Рис. 1. MACD Threshold Value Alert
Сигналы: если гистограмма находится внутри двух уровней - это считается неподтвержденный сигнал. При выходе цены из зоны уровней можно рассматривать поиск сигналов индикатора MACD.
Уровни задаются исключительно вручную.
Опубликованы John Ehlers в журнале "Stocks & Commodities" Dec. 2020 (16-18).Open Close Panel Colors
Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.
Отображение индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Stoch и 'Signal'. Доработка первой версииSpread Informer
Этот эксперт собирает информацию о спреде и и показывает статистику на графике. При завершении работы эксперта, он печатает всю статистику в журнал, что может быть полезным для Тестера Стратегий.