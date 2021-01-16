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TrendlineColorOpenClose - эксперт для MetaTrader 5
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К этому эксперту https://www.mql5.com/ru/code/21936
Добавил ещё три цвета - 2 Цвета на открытие и 2 Цвета на закрытие
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С помощью этих двух Тралов - можно создать автоматическую торговлю.
Задать расстояние на отскок Горизонтальной линии, ( input double InpObjTrailingStopClos = 0; // Obj: Trailing Stop )
//+------------------------------------------------------------------+ input group "---- Trailing Line:Open ------" input bool InpStartOpen = false; // Start Trailing Line input string InpObjUpNameOpen = "openup"; // Obj: Up (Trailing Horizontal Line) sinput color InpObjUpclrOpen = clrYellow; // Obj: command: UP MonitoringColor, EA only monitors this lines color input string InpObjDownNameOpen = "opendown"; // Obj: Down (Trailing Horizontal Line) sinput color InpObjDownclrOpen = clrGold; // Obj: command: DOWN MonitoringColor, EA only monitors this lines color input double InpObjTrailingStopOpen = 0; // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips) input double InpObjTrailingStepOpen = 0; // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) input group "---- Trailing Line:Close -----" input bool InpStartClos = false; // Start Trailing Line input string InpObjUpNameClos = "closup"; // Obj: Up (Trailing Horizontal Line) sinput color InpObjUpclrClos = clrMagenta; // Obj: command: UP MonitoringColor, EA only monitors this lines color input string InpObjDownNameClos = "closdown"; // Obj: Down (Trailing Horizontal Line) sinput color InpObjDownclrClos = clrOrangeRed;// Obj: command: DOWN MonitoringColor, EA only monitors this lines color input double InpObjTrailingStopClos = 0; // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips) input double InpObjTrailingStepClos = 0; // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
Индикатор ищет моменты открытия баров за границами iBands (Bollinger Bands, BB) и при нахождении iRSI (Relative Strength Index, RSI) в зонах перепроданности/перекупленностиClose and delete all at certain times
Советник-утилита: закрывает все позиции и удаляет все отложенные ордера в заданное время
Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.NoiseEliminationTechnology
Опубликованы John Ehlers в журнале "Stocks & Commodities" Dec. 2020 (16-18).