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TrendlineColorOpenClose - эксперт для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
2484
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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К этому эксперту https://www.mql5.com/ru/code/21936 

Добавил ещё три цвета - 2 Цвета на открытие и 2  Цвета на закрытие 

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С помощью этих двух Тралов - можно создать автоматическую торговлю.

Задать расстояние на отскок Горизонтальной линии, ( input double InpObjTrailingStopClos     = 0;           // Obj: Trailing Stop  )

//+------------------------------------------------------------------+
input group  "---- Trailing Line:Open ------"
input bool   InpStartOpen               = false;       // Start Trailing Line
input string InpObjUpNameOpen           = "openup";    // Obj: Up (Trailing Horizontal Line)
sinput color InpObjUpclrOpen            = clrYellow;   // Obj: command: UP MonitoringColor, EA only monitors this lines color
input string InpObjDownNameOpen         = "opendown";  // Obj: Down (Trailing Horizontal Line)
sinput color InpObjDownclrOpen          = clrGold;     // Obj: command: DOWN MonitoringColor, EA only monitors this lines color
input double InpObjTrailingStopOpen     = 0;           // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input double InpObjTrailingStepOpen     = 0;           // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input group  "---- Trailing Line:Close -----"
input bool   InpStartClos               = false;       // Start Trailing Line
input string InpObjUpNameClos           = "closup";    // Obj: Up (Trailing Horizontal Line)
sinput color InpObjUpclrClos            = clrMagenta;  // Obj: command: UP MonitoringColor, EA only monitors this lines color
input string InpObjDownNameClos         = "closdown";  // Obj: Down (Trailing Horizontal Line)
sinput color InpObjDownclrClos          = clrOrangeRed;// Obj: command: DOWN MonitoringColor, EA only monitors this lines color
input double InpObjTrailingStopClos     = 0;           // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input double InpObjTrailingStepClos     = 0;           // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

Снимок 002

BB RSI Signal BB RSI Signal

Индикатор ищет моменты открытия баров за границами iBands (Bollinger Bands, BB) и при нахождении iRSI (Relative Strength Index, RSI) в зонах перепроданности/перекупленности

Close and delete all at certain times Close and delete all at certain times

Советник-утилита: закрывает все позиции и удаляет все отложенные ордера в заданное время

Open Close Panel Colors Open Close Panel Colors

Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.

NoiseEliminationTechnology NoiseEliminationTechnology

Опубликованы John Ehlers в журнале "Stocks & Commodities" Dec. 2020 (16-18).