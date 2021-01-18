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Индикаторы

NoiseEliminationTechnology - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
2617
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Это не совсем индикатор, а метод сглаживания, шумоподавления. Данный индикатор применяется к другому индикатору, уже установленному на график. Нужно заметить, что в данном случае индикатор будет отображаться не правильно, если будет применен к индикаторам типа RSI, или WPR, все значения которых либо больше, либо меньше нуля. Представляемая версия индикатора корректно работает с индикаторами, имеющими положительные и отрицательные значения, как представлено на скриншоте:

Способ установки индикатора на график смотрите в прилагаемом видео:



Open Close Panel Colors Open Close Panel Colors

Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.

TrendlineColorOpenClose TrendlineColorOpenClose

Утилита для ручной торговли от Трендовых и Горизонтальных линии по цвету.

MACD Threshold Value Alert MACD Threshold Value Alert

Два пороговых уровня на индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Развитие версии 'MACD Threshold Value'

Stochastic Intersection Main and Signal 2 Stochastic Intersection Main and Signal 2

Отображение индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Stoch и 'Signal'. Доработка первой версии