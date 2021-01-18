Это не совсем индикатор, а метод сглаживания, шумоподавления. Данный индикатор применяется к другому индикатору, уже установленному на график. Нужно заметить, что в данном случае индикатор будет отображаться не правильно, если будет применен к индикаторам типа RSI, или WPR, все значения которых либо больше, либо меньше нуля. Представляемая версия индикатора корректно работает с индикаторами, имеющими положительные и отрицательные значения, как представлено на скриншоте:



Способ установки индикатора на график смотрите в прилагаемом видео:







