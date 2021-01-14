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Close and delete all at certain times - эксперт для MetaTrader 5
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Описание
Время задаётся в параметре 'Beginning time (only HH:MM:SS)' - обратите внимание, сразу даётся подсказка, что в задаваемом времени учитываются только часы минуты и секунды. При наступлении указанного времени выдаётся приказ на закрытие всех позиций и удаление всех отложенных ордеров. Здесь 'всех' означает по всем символам и по всем Magic number.
Рис. 1. Close and delete all at certain times
Четыре iMA (Moving Average, MA) рассчитанных на индикаторе iOBV (On Balance Volume, OBV)iDeMarker Pending iMA Filter
Торговая стратегия отложенными ордерами по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM) и с фильтром по iMA (Moving Average, MA)
Индикатор ищет моменты открытия баров за границами iBands (Bollinger Bands, BB) и при нахождении iRSI (Relative Strength Index, RSI) в зонах перепроданности/перекупленностиTrendlineColorOpenClose
Утилита для ручной торговли от Трендовых и Горизонтальных линии по цвету.