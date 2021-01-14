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Close and delete all at certain times - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1459
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
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Описание

Время задаётся в параметре 'Beginning time (only HH:MM:SS)' - обратите внимание, сразу даётся подсказка, что в задаваемом времени учитываются только часы минуты и секунды. При наступлении указанного времени выдаётся приказ на закрытие всех позиций и удаление всех отложенных ордеров. Здесь 'всех' означает по всем символам и по всем Magic number.

Close and delete all at certain times

Рис. 1. Close and delete all at certain times

    Four MA on OBV Four MA on OBV

    Четыре iMA (Moving Average, MA) рассчитанных на индикаторе iOBV (On Balance Volume, OBV)

    iDeMarker Pending iMA Filter iDeMarker Pending iMA Filter

    Торговая стратегия отложенными ордерами по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM) и с фильтром по iMA (Moving Average, MA)

    BB RSI Signal BB RSI Signal

    Индикатор ищет моменты открытия баров за границами iBands (Bollinger Bands, BB) и при нахождении iRSI (Relative Strength Index, RSI) в зонах перепроданности/перекупленности

    TrendlineColorOpenClose TrendlineColorOpenClose

    Утилита для ручной торговли от Трендовых и Горизонтальных линии по цвету.