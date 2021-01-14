Описание

Время задаётся в параметре 'Beginning time (only HH:MM:SS)' - обратите внимание, сразу даётся подсказка, что в задаваемом времени учитываются только часы минуты и секунды. При наступлении указанного времени выдаётся приказ на закрытие всех позиций и удаление всех отложенных ордеров. Здесь 'всех' означает по всем символам и по всем Magic number.





Рис. 1. Close and delete all at certain times