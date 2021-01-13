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Four MA on OBV - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Индикатор отображает четыре разных iMA (Moving Average, MA) рассчитанных на индикаторе iOBV (On Balance Volume, OBV)
Рис. 1. Four MA on OBV
В название линии вынесена информация по периоду усреднения (смотреть в окно 'Data Windows').
iDeMarker Pending iMA Filter
Торговая стратегия отложенными ордерами по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM) и с фильтром по iMA (Moving Average, MA)PredictionFromWebParsingExample
Парсинг таблицы "Открытые позиции" с сайта https://take-profit.org/banksfull.php
Close and delete all at certain times
Советник-утилита: закрывает все позиции и удаляет все отложенные ордера в заданное времяBB RSI Signal
Индикатор ищет моменты открытия баров за границами iBands (Bollinger Bands, BB) и при нахождении iRSI (Relative Strength Index, RSI) в зонах перепроданности/перекупленности