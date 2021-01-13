Four MA on OBV

Торговая стратегия отложенными ордерами по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM) и с фильтром по iMA (Moving Average, MA)

Советник-утилита: закрывает все позиции и удаляет все отложенные ордера в заданное время

Индикатор ищет моменты открытия баров за границами iBands (Bollinger Bands, BB) и при нахождении iRSI (Relative Strength Index, RSI) в зонах перепроданности/перекупленности