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Индикаторы

Four MA on OBV - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2386
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Описание

Индикатор отображает четыре разных iMA (Moving Average, MA) рассчитанных на индикаторе iOBV (On Balance Volume, OBV) 

Four MA on OBV

Рис. 1. Four MA on OBV

В название линии вынесена информация по периоду усреднения (смотреть в окно 'Data Windows').

    iDeMarker Pending iMA Filter iDeMarker Pending iMA Filter

    Торговая стратегия отложенными ордерами по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM) и с фильтром по iMA (Moving Average, MA)

    PredictionFromWebParsingExample PredictionFromWebParsingExample

    Парсинг таблицы "Открытые позиции" с сайта https://take-profit.org/banksfull.php

    Close and delete all at certain times Close and delete all at certain times

    Советник-утилита: закрывает все позиции и удаляет все отложенные ордера в заданное время

    BB RSI Signal BB RSI Signal

    Индикатор ищет моменты открытия баров за границами iBands (Bollinger Bands, BB) и при нахождении iRSI (Relative Strength Index, RSI) в зонах перепроданности/перекупленности