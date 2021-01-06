Описание

Индикатор на базе iAO (Awesome Oscillator). Дополнительный индикаторный буфер (стиль рисования DRAW_COLOR_SECTION) соединяет вершины индикатора (вершина ищется среди трех соседних баров).





Рис. 1. AO Extremum

Данный индикатор позволяет более наглядно увидеть рассогласование (дивергенцию) между вершинами индикатора и ценами. На рисунке выше отмечен как раз такой момент: вершина индикатора ниже соседней, а цены наоборот - все ещё демонстрируют рост.