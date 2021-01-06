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Индикаторы

AO Extremum - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2849
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Описание

Индикатор на базе iAO (Awesome Oscillator). Дополнительный индикаторный буфер (стиль рисования DRAW_COLOR_SECTION) соединяет вершины индикатора (вершина ищется среди трех соседних баров).

AO Extremum

Рис. 1. AO Extremum

Данный индикатор позволяет более наглядно увидеть рассогласование (дивергенцию) между вершинами индикатора и ценами. На рисунке выше отмечен как раз такой момент: вершина индикатора ниже соседней, а цены наоборот - все ещё демонстрируют рост.

    CCI Extremum Detection CCI Extremum Detection

    В одном окне линия индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и цветная гистограмма экстремумов индикатора

    iMA Opposite Trade iMA Opposite Trade

    Торговая стратегия по пересечению цены и индикатора iMA (Moving Average, MA) - в случае сигнала открываются две противоположные позиции.

    OneSayStreet 2 OneSayStreet 2

    Стратегия по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Развитие первой версии

    Индикатор Султонова Индикатор Султонова

    Индикатор создан на базе и в полном соответствии со статьей "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены".