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AO Extremum - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Индикатор на базе iAO (Awesome Oscillator). Дополнительный индикаторный буфер (стиль рисования DRAW_COLOR_SECTION) соединяет вершины индикатора (вершина ищется среди трех соседних баров).
Рис. 1. AO Extremum
Данный индикатор позволяет более наглядно увидеть рассогласование (дивергенцию) между вершинами индикатора и ценами. На рисунке выше отмечен как раз такой момент: вершина индикатора ниже соседней, а цены наоборот - все ещё демонстрируют рост.
В одном окне линия индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и цветная гистограмма экстремумов индикатораiMA Opposite Trade
Торговая стратегия по пересечению цены и индикатора iMA (Moving Average, MA) - в случае сигнала открываются две противоположные позиции.
Стратегия по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Развитие первой версииИндикатор Султонова
Индикатор создан на базе и в полном соответствии со статьей "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены".