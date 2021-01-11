Экстремумы первого порядка ищутся скользящим окном средний бара между соседними и разделяются на максимумы и минимумы первого порядка. Условие средний бар больше или меньше соседних.

Максимумы и минимумы второго и третьего порядка ищутся раздельно среди максимумов и минимумов меньшего порядка. Максимумы второго ищутся между максимумами первого, а минимумы второго порядка между минимумами первого, а максимумы минимумы третьего между максимумами, минимумами второго порядка.

На графике отмечаются метками максимумы первого, второго третьего порядка цветами красный, оранжевый, желтый. Минимумы первого, второго третьего порядка цветами синий, голубой, малиновый.

Входные параметры:

input bool Deinit=true; //включение/выключение функции очитки графика. Чистит все элементы на графике после снятия индикатора с чарта и смены ТФ.

input int BarCount=500; // Количество баров для расчета. Не может быть больше 510

В комментарии на чарте выводятся:

m1 - количество экстремумов 1-го порядка

mx1 - количество максимумов 1-го порядка

mn1 - количество минимумов 1-го порядка

RMx[1] - разница между ценой Close 1-го бара и максимумом 1 порядка

RMn[1] - разница между ценой Close 1-го бара и минимумом 1 порядка

RMinMax[1] - разница между первыми максимумом и минимумом 1-го порядка. Всегда положительно.

RMx1[1] - разница между первым максимум 2 порядка и первым максимумом 1 порядка

RMn1[1] - разница между первым минимум 2 порядка и первым минимумом 1 порядка

RMx2[1] - разница между первым максимум 3 порядка и первым максимумом 2 порядка

RMn2[1] - разница между первым минимум 3 порядка и первым минимумом 2 порядка

BarCount - количество баров для расчета







