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Индикатор экстремумов по Вильямсу - индикатор для MetaTrader 5
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Экстремумы первого порядка ищутся скользящим окном средний бара между соседними и разделяются на максимумы и минимумы первого порядка. Условие средний бар больше или меньше соседних.
Максимумы и минимумы второго и третьего порядка ищутся раздельно среди максимумов и минимумов меньшего порядка. Максимумы второго ищутся между максимумами первого, а минимумы второго порядка между минимумами первого, а максимумы минимумы третьего между максимумами, минимумами второго порядка.
На графике отмечаются метками максимумы первого, второго третьего порядка цветами красный, оранжевый, желтый. Минимумы первого, второго третьего порядка цветами синий, голубой, малиновый.
Входные параметры:
input bool Deinit=true; //включение/выключение функции очитки графика. Чистит все элементы на графике после снятия индикатора с чарта и смены ТФ.
input int BarCount=500; // Количество баров для расчета. Не может быть больше 510
В комментарии на чарте выводятся:
m1 - количество экстремумов 1-го порядка
mx1 - количество максимумов 1-го порядка
mn1 - количество минимумов 1-го порядка
RMx[1] - разница между ценой Close 1-го бара и максимумом 1 порядка
RMn[1] - разница между ценой Close 1-го бара и минимумом 1 порядка
RMinMax[1] - разница между первыми максимумом и минимумом 1-го порядка. Всегда положительно.
RMx1[1] - разница между первым максимум 2 порядка и первым максимумом 1 порядка
RMn1[1] - разница между первым минимум 2 порядка и первым минимумом 1 порядка
RMx2[1] - разница между первым максимум 3 порядка и первым максимумом 2 порядка
RMn2[1] - разница между первым минимум 3 порядка и первым минимумом 2 порядка
BarCount - количество баров для расчета
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'RVI Extremum detection'Индикатор Султонова
Индикатор создан на базе и в полном соответствии со статьей "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены".
Парсинг таблицы "Открытые позиции" с сайта https://take-profit.org/banksfull.phpiDeMarker Pending iMA Filter
Торговая стратегия отложенными ордерами по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM) и с фильтром по iMA (Moving Average, MA)