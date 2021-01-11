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iRVI Extremum EA - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Торговля ведётся на основе сигналов от пользовательского индикатора RVI Extremum detection. Пожалуйста проследите, чтобы пользовательский индикатора был размещен по правильному пути: data folder]\MQL5\Indicators\MyInd\RVI\RVI Extremum detection.mq5 и особенно обратите внимание, чтобы в имени индикатора НЕ БЫЛО ЗНАКОВ ПОДЧЕРКИВАНИЯ!!! Правильное имя: , неправильное имя: .
Сигналы получаем только в момент рождения нового бара. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг отсутствуют: закрытие позиций получаем при противоположном сигнале.
Обратите внимание, что индикатор на баре #1 может ПЕРЕРИСОВЫВАТЬ сигналы, а вот сигнал на баре #2 уже является постоянным:
Рис. 1. Особенности работы пользовательского индикатора RVI Extremum detection
Торговые сигналы:
В момент рождения нового бара ищем сигналы
- сигнал BUY: значение индикатора на баре #2 равно '-1'
- сигнал SELL: значение индикатора на баре #2 равно '1'
Рис. 2. Эксперт iRVI Extremum EA
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
RVI Extremum detection:
Параметр пользовательского индикатора.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Индикатор создан на базе и в полном соответствии со статьей "Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены".OneSayStreet 2
Стратегия по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Развитие первой версии
Краткое описание Экстремумы первого порядка ищутся скользящим окном средний бара между соседними и разделяются на максимумы и минимумы первого порядка. Условие средний бар больше или меньше соседних. Максимумы и минимумы второго и третьего порядка ищутся раздельно среди максимумов и минимумов меньшего порядка. Максимумы второго ищутся между максимумами первого, а минимумы второго порядка между минимумами первого, а максимумы минимумы третьего между максимумами, минимумами второго порядка. На графике отмечаются метками максимумы первого, второго третьего порядка цветами красный, оранжевый, желтый. Минимумы первого, второго третьего порядка цветами синий, голубой, малиновый.PredictionFromWebParsingExample
Парсинг таблицы "Открытые позиции" с сайта https://take-profit.org/banksfull.php