Торговая стратегия

Торговля ведётся на основе сигналов от пользовательского индикатора RVI Extremum detection. Пожалуйста проследите, чтобы пользовательский индикатора был размещен по правильному пути: data folder]\MQL5\Indicators\MyInd\RVI\RVI Extremum detection.mq5 и особенно обратите внимание, чтобы в имени индикатора НЕ БЫЛО ЗНАКОВ ПОДЧЕРКИВАНИЯ!!! Правильное имя: , неправильное имя: .

Сигналы получаем только в момент рождения нового бара. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг отсутствуют: закрытие позиций получаем при противоположном сигнале.

Обратите внимание, что индикатор на баре #1 может ПЕРЕРИСОВЫВАТЬ сигналы, а вот сигнал на баре #2 уже является постоянным:

Рис. 1. Особенности работы пользовательского индикатора RVI Extremum detection

Торговые сигналы:

В момент рождения нового бара ищем сигналы

сигнал BUY: значение индикатора на баре #2 равно '-1'

сигнал SELL: значение индикатора на баре #2 равно '1'





Рис. 2. Эксперт iRVI Extremum EA

Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

RVI Extremum detection:

Параметр пользовательского индикатора.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.