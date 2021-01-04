Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iMA Opposite Trade - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1716
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая стратегия
Поиск моментов когда бар пересекает индикатор iMA (Moving Average, MA) и в такие моменты открываются две противоположные позиции. Для определения пересечения используются цены 'Open' и 'Close'. Проверка пересечения проводится на баре #1 в момент рождения нового бара. Трейлинг производится также один раз на бар - в момент рождения нового бара.
После открытия каждая позиция живет своей жизнью: она закроется или по Тейк профит или по Стоп лосс (хоть с Трейлингом, хоть без него).
Торговые сигналы:
Рис. 1. iMA Opposite Trade
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
MA:
Параметры индикатора iMA (Moving Average, MA).
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Стандартный индикатор FRAMA (добавлен цвет для направления)RSI Levels Filling
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) с раскрашенными зонами
В одном окне линия индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и цветная гистограмма экстремумов индикатораAO Extremum
Поиск вершин индикатора iAO (Awesome Oscillator)