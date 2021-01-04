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iMA Opposite Trade - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1716
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Поиск моментов когда бар пересекает индикатор iMA (Moving Average, MA) и в такие моменты открываются две противоположные позиции. Для определения пересечения используются цены 'Open' и 'Close'. Проверка пересечения проводится на баре #1 в момент рождения нового бара. Трейлинг производится также один раз на бар - в момент рождения нового бара.

После открытия каждая позиция живет своей жизнью: она закроется или по Тейк профит или по Стоп лосс (хоть с Трейлингом, хоть без него).

Торговые сигналы:

    iMA Opposite Trade

    Рис. 1. iMA Opposite Trade


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
    • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

    'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

    Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    MA:

    Параметры индикатора iMA (Moving Average, MA).

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

    FrAMAcolor FrAMAcolor

    Стандартный индикатор FRAMA (добавлен цвет для направления)

    RSI Levels Filling RSI Levels Filling

    Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) с раскрашенными зонами

    CCI Extremum Detection CCI Extremum Detection

    В одном окне линия индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и цветная гистограмма экстремумов индикатора

    AO Extremum AO Extremum

    Поиск вершин индикатора iAO (Awesome Oscillator)