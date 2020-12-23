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Индикаторы

Volume Change Histogram Alert 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3042
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Описание

Развитие первой версии ( Volume Change Histogram Alert ). Добавлено:

  • 'Email and notifications only once per bar' - флаг, при выставлении в 'true' email и push сообщение (при срабатывании Alert) отправляется НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА на бар, при выставлении в 'false' количество отправлений подчиняется параметру 'Repeats on the same bar'
  • 'Send an email' - флаг разрешает/запрещает отправку email (при срабатывании Alert)
  • 'Send push notifications' - флаг разрешает/запрещает отправку push сообщений (при срабатывании Alert)


Идея индикатора

Модификация индикатора Volume Change Histogram: теперь при отрисовки бара на гистограмме звучит Алерт ('Sound Name'). Количество повторений на одном баре задаётся в 'Repeats on the same bar', а пауза между повторами в 'Pause, in seconds'. 

Отследить ситуацию, когда объём (тиковый или торговый) на текущем баре превышает объём соседнего бара в заданное количество раз.

Превышение задаётся через коэффициент ('Volume Change Coefficient'). Например 'Volume Change Coefficient' 1.99 - это практически двойное изменение объёма. Тип объёма (тиковый или торговый)  задаётся в 'Volume type for calculation'.

Volume Change Histogram Alert

Рис. 1. Индикатор 'Volume Change Histogram' отследил резкое изменение тикового объёма

    iDeMarker zone exit iDeMarker zone exit

    Сигнал: выход индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) из зоны

    First five minutes First five minutes

    Визуализация идеи: дневной бар зависит от первого закрытого бара на таймaрейме M5

    iBands Open Close Rules iBands Open Close Rules

    Получение сигналов от индикатора iBands (Bollinger Bands, BB), стоп лосс динамический - по индикатору iATR (Average True Range, ATR) и коэффициенту

    RVI Extremum detection RVI Extremum detection

    Гистограмма показывает экстремумы индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI)