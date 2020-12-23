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Volume Change Histogram Alert 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Развитие первой версии ( Volume Change Histogram Alert ). Добавлено:
- 'Email and notifications only once per bar' - флаг, при выставлении в 'true' email и push сообщение (при срабатывании Alert) отправляется НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА на бар, при выставлении в 'false' количество отправлений подчиняется параметру 'Repeats on the same bar'
- 'Send an email' - флаг разрешает/запрещает отправку email (при срабатывании Alert)
- 'Send push notifications' - флаг разрешает/запрещает отправку push сообщений (при срабатывании Alert)
Идея индикатора
Модификация индикатора Volume Change Histogram: теперь при отрисовки бара на гистограмме звучит Алерт ('Sound Name'). Количество повторений на одном баре задаётся в 'Repeats on the same bar', а пауза между повторами в 'Pause, in seconds'.
Отследить ситуацию, когда объём (тиковый или торговый) на текущем баре превышает объём соседнего бара в заданное количество раз.
Превышение задаётся через коэффициент ('Volume Change Coefficient'). Например 'Volume Change Coefficient' 1.99 - это практически двойное изменение объёма. Тип объёма (тиковый или торговый) задаётся в 'Volume type for calculation'.
Рис. 1. Индикатор 'Volume Change Histogram' отследил резкое изменение тикового объёма
Сигнал: выход индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) из зоныFirst five minutes
Визуализация идеи: дневной бар зависит от первого закрытого бара на таймaрейме M5
Получение сигналов от индикатора iBands (Bollinger Bands, BB), стоп лосс динамический - по индикатору iATR (Average True Range, ATR) и коэффициентуRVI Extremum detection
Гистограмма показывает экстремумы индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI)