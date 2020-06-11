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Индикаторы

Volume Change Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3532
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отследить ситуацию, когда объём (тиковый или торговый) на текущем баре превышает объём соседнего бара в заданное количество раз.

Превышение задаётся через коэффициент ('Volume Change Coefficient'). Например 'Volume Change Coefficient' 1.99 - это практически двойное изменение объёма. Тип объёма (тиковый или торговый)  задаётся в 'Volume type for calculation'.

Volume Change Histogram

Рис. 1. Индикатор 'Volume Change Histogram' отследил резкое изменение тикового объёма


    Adaptive Moving Average ARROW Adaptive Moving Average ARROW

    Индикатор отображает на главном графике, при помощи значком, как расположена цена Close бара относительно индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA)

    Previous Day Trailing Previous Day Trailing

    Советник-помощник. Трейлинг с шагом зависящим от расстояния между High и Low прошлого дня

    iStochastic Trade Time Any TimeFrame iStochastic Trade Time Any TimeFrame

    Торговая стратегия по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).

    Breakdown Previous Bar Breakdown Previous Bar

    Пробой предыдущего бара.