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Volume Change Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отследить ситуацию, когда объём (тиковый или торговый) на текущем баре превышает объём соседнего бара в заданное количество раз.
Превышение задаётся через коэффициент ('Volume Change Coefficient'). Например 'Volume Change Coefficient' 1.99 - это практически двойное изменение объёма. Тип объёма (тиковый или торговый) задаётся в 'Volume type for calculation'.
Рис. 1. Индикатор 'Volume Change Histogram' отследил резкое изменение тикового объёма
Индикатор отображает на главном графике, при помощи значком, как расположена цена Close бара относительно индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA)Previous Day Trailing
Советник-помощник. Трейлинг с шагом зависящим от расстояния между High и Low прошлого дня
Торговая стратегия по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).Breakdown Previous Bar
Пробой предыдущего бара.