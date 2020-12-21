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First five minutes - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Индикатор позволяет визуализировать проверку такой идеи: тип дневного бара зависит от типа первого бара с таймфрейма M5. Изначально идея разрабатывалась НЕ ДЛЯ ФОРЕКС символов.
Работает исключительно на таймфрейме D1.
Рис. 1. First five minutes
OHLC Previous Candle
Четыре горизонтальные линии ( OBJ_HLINE ) по OHLC предыдущей свечиMultiCurrency Close All
Советник - утилита. Отслеживает прибыль по трем заданным символам. Закрывает при граничном убытке или целевой прибыли
iDeMarker zone exit
Сигнал: выход индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) из зоныVolume Change Histogram Alert 2
Развитие первой версии