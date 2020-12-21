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Индикаторы

First five minutes - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2339
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Описание

Индикатор позволяет визуализировать проверку такой идеи: тип дневного бара зависит от типа первого бара с таймфрейма M5. Изначально идея разрабатывалась НЕ ДЛЯ ФОРЕКС символов.

Работает исключительно на таймфрейме D1.

First five minutes

Рис. 1. First five minutes

    OHLC Previous Candle OHLC Previous Candle

    Четыре горизонтальные линии ( OBJ_HLINE ) по OHLC предыдущей свечи

    MultiCurrency Close All MultiCurrency Close All

    Советник - утилита. Отслеживает прибыль по трем заданным символам. Закрывает при граничном убытке или целевой прибыли

    iDeMarker zone exit iDeMarker zone exit

    Сигнал: выход индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) из зоны

    Volume Change Histogram Alert 2 Volume Change Histogram Alert 2

    Развитие первой версии