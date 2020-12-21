Описание

Индикатор позволяет визуализировать проверку такой идеи: тип дневного бара зависит от типа первого бара с таймфрейма M5. Изначально идея разрабатывалась НЕ ДЛЯ ФОРЕКС символов.

Работает исключительно на таймфрейме D1.





Рис. 1. First five minutes