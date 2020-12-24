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iBands Open Close Rules - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2365
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Если цена пересекла (снизу вверх верхнюю линии или сверху вниз нижнюю линию) и расстояние между ценой и местом последнего пересечения средней линии индикатора больше чем заданное в 'Minimum Step from the midline' - это сигнал на открытие. Позиция открывается без Тейк профита, а Стоп лосс берется по индикатору iATR (Average True Range, ATR) умноженный на коэффициент 'Multiplier for Stop Loss'.

Торговый сигнал SELL:

iBands Open Close Rules

Рис. 1. iBands Open Close Rules, SELL signal

Цена пересекла сверху вниз нижнюю линию индикатора iBands и при этом расстояние от цены до последнего пересечения со средней линией оказалось больше заданного.


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Интервал между трейлингом задается в 'Trailing, in seconds'Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

Volume Change Histogram Alert 2 Volume Change Histogram Alert 2

Развитие первой версии

iDeMarker zone exit iDeMarker zone exit

Сигнал: выход индикатора iDeMarker (DeMarker, DeM) из зоны

RVI Extremum detection RVI Extremum detection

Гистограмма показывает экстремумы индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI)

Indicator Сopies Indicator Сopies

Простой класс CIndCopies, который позволяет при написании индикаторов контролировать общее количество запущенных в данном окне таких же индикаторов, порядковый номер текущего индикатора, а также узнать как загружен данный индикатор - через iCustom или присоединен к окну.