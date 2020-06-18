Идея индикатора

Модификация индикатора Volume Change Histogram: теперь при отрисовки бара на гистограмме звучит Алерт ('Sound Name'). Количество повторений на одном баре задаётся в 'Repeats on the same bar', а пауза между повторами в 'Pause, in seconds'.

Отследить ситуацию, когда объём (тиковый или торговый) на текущем баре превышает объём соседнего бара в заданное количество раз.

Превышение задаётся через коэффициент ('Volume Change Coefficient'). Например 'Volume Change Coefficient' 1.99 - это практически двойное изменение объёма. Тип объёма (тиковый или торговый) задаётся в 'Volume type for calculation'.

Рис. 1. Индикатор 'Volume Change Histogram' отследил резкое изменение тикового объёма