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Индикаторы

Volume Change Histogram Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3525
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Модификация индикатора Volume Change Histogram: теперь при отрисовки бара на гистограмме звучит Алерт ('Sound Name'). Количество повторений на одном баре задаётся в 'Repeats on the same bar', а пауза между повторами в 'Pause, in seconds'. 

Отследить ситуацию, когда объём (тиковый или торговый) на текущем баре превышает объём соседнего бара в заданное количество раз.

Превышение задаётся через коэффициент ('Volume Change Coefficient'). Например 'Volume Change Coefficient' 1.99 - это практически двойное изменение объёма. Тип объёма (тиковый или торговый)  задаётся в 'Volume type for calculation'.

Volume Change Histogram

Рис. 1. Индикатор 'Volume Change Histogram' отследил резкое изменение тикового объёма

    Awesome Oscillator Channel Awesome Oscillator Channel

    Отображение индикатора 'Awesome Oscillator' на основном графике в виде двойного канала

    iMACD Multicurrency iMACD Multicurrency

    Мультисимвольная торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    OsMA Color OsMA Color

    Модификация стандартного индикатора iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) - теперь на базе цветной гистограммы

    iOsMA Pending EA iOsMA Pending EA

    Выставление отложенных ордеров по сигналам пользовательского индикатора 'OsMA Color'