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Volume Change Histogram Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Модификация индикатора Volume Change Histogram: теперь при отрисовки бара на гистограмме звучит Алерт ('Sound Name'). Количество повторений на одном баре задаётся в 'Repeats on the same bar', а пауза между повторами в 'Pause, in seconds'.
Отследить ситуацию, когда объём (тиковый или торговый) на текущем баре превышает объём соседнего бара в заданное количество раз.
Превышение задаётся через коэффициент ('Volume Change Coefficient'). Например 'Volume Change Coefficient' 1.99 - это практически двойное изменение объёма. Тип объёма (тиковый или торговый) задаётся в 'Volume type for calculation'.
Рис. 1. Индикатор 'Volume Change Histogram' отследил резкое изменение тикового объёма
Отображение индикатора 'Awesome Oscillator' на основном графике в виде двойного каналаiMACD Multicurrency
Мультисимвольная торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)
Модификация стандартного индикатора iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) - теперь на базе цветной гистограммыiOsMA Pending EA
Выставление отложенных ордеров по сигналам пользовательского индикатора 'OsMA Color'