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iCCI Three Timeframes - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2235
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Получать сигналы от индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) с трёх таймфреймов (с текущего - он же является главным таймфреймом и одновременно самым маленьким, с таймфрейма побольше - 'Medium timeframe' и с самого большого 'Large timeframe'). Два дополнительных таймфрейма можно отключить (хоть один из них, хоть оба при помощи параметров 'Use Medium timeframe' и 'Use Large timeframe').

Сигналы ищутся только в момент рождения нового бара - причем новый бар ищется на каждом их трех таймфреймов. Как бонус - сигнал открывается и в комментариях позиции указывается таймфрейм с которого получен сигнал.

Торговые сигналы:

Если цена пересекла уровень '100' снизу-вверх - это сигнал на открытие позиции SELL, если же цена пересекла уровень '-100' сверху вниз - это сигнал на открытие BUY.

iCCI Three Timeframes

Рис. 1. iCCI Three Timeframes - в комментариях видно, что среди сигналов с M5 попался сигнал с H1


Особенности:

  • На баре КАЖДОГО ТАЙМРЕЙМА может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
  • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий (главный) таймфрейм. Этот таймфрейм нельзя отключить.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

Trio Color Trio Color

Сигнальный Индикатор

Doji Spinning Top EA Doji Spinning Top EA

Торговая стратегия по паттерну 'Doji' и/или 'Spinning Top'

iRVI Martingale iRVI Martingale

Марттингейл по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)

MA Inputs MA Inputs

Индикатор iMA с настройками линии из советника