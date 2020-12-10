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iCCI Three Timeframes - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Получать сигналы от индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) с трёх таймфреймов (с текущего - он же является главным таймфреймом и одновременно самым маленьким, с таймфрейма побольше - 'Medium timeframe' и с самого большого 'Large timeframe'). Два дополнительных таймфрейма можно отключить (хоть один из них, хоть оба при помощи параметров 'Use Medium timeframe' и 'Use Large timeframe').
Сигналы ищутся только в момент рождения нового бара - причем новый бар ищется на каждом их трех таймфреймов. Как бонус - сигнал открывается и в комментариях позиции указывается таймфрейм с которого получен сигнал.
Торговые сигналы:
Если цена пересекла уровень '100' снизу-вверх - это сигнал на открытие позиции SELL, если же цена пересекла уровень '-100' сверху вниз - это сигнал на открытие BUY.
Рис. 1. iCCI Three Timeframes - в комментариях видно, что среди сигналов с M5 попался сигнал с H1
Особенности:
- На баре КАЖДОГО ТАЙМРЕЙМА может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий (главный) таймфрейм. Этот таймфрейм нельзя отключить.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Сигнальный ИндикаторDoji Spinning Top EA
Торговая стратегия по паттерну 'Doji' и/или 'Spinning Top'
Марттингейл по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)MA Inputs
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