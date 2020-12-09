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Doji Spinning Top EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2078
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Торговля по двум паттернам - двум очень походим паттернам: 'Doji' и 'Spinning Top'. Проверяем сигналы всегда только в момент рождения нового бара, а вот трейлинг может быть и внутри бара.

Советник не анализирует величину верхней и нижней тени - он ориентируется на размер тела свечи (максимальный размер задаётся в 'Max Body' - если задать его равным '0', то будет торговаться паттерн 'Doji').

Пример сигнала при таких главных параметрах:

  • Pips Or Points: ‘  равным Points (1.00045-1.00055=10 points)
  • Max Body’           равным 15


Doji Spinning Top

Рис. 2. Пример сигнала BUY ('Spinning Top')


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
  • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Интервал между трейлингом в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

Breakdown Previous Bar 3 Breakdown Previous Bar 3

Пробой предыдущего бара. Закрытие позиции принудительно в момент рождения нового бара

Consecutive Candle Indicator Consecutive Candle Indicator

Поиск свечей одинакового направления и общего их (максимума/минимума)

Trio Color Trio Color

Сигнальный Индикатор

iCCI Three Timeframes iCCI Three Timeframes

Советник может брать сигнал от индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) с трёх таймфреймов