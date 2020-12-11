Описание

Это по сути обычный индикатор iMA (Moving Average, MA), только с входными параметрами позволяющими задавать цвет индикатора ('MA: color'), толщину индикатора ('MA: width') и стиль индикатора ('MA: style'). Именно последние три параметра позволяют добавить индикатор на график прямо из эксперта и при этом добавленный индикатор будет иметь Ваши любимые настройки: цвет, толщину линии и стиль линии.

Пример:

Вот какой вид имеет индикатор при добавлении его на график при помощи эксперта:





Рис. 1. Стандартный индикатор iMA добавленный на график из эксперта

а вот такой вид будет иметь пользовательский индикатор:





Рис. 2. Индикатор 'MA Inputs' добавленный на график из эксперта



