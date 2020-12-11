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Индикаторы

MA Inputs - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1964
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Описание

Это по сути обычный индикатор iMA (Moving Average, MA), только с входными параметрами позволяющими задавать цвет индикатора ('MA: color'), толщину индикатора ('MA: width') и стиль индикатора ('MA: style'). Именно последние три параметра позволяют добавить индикатор на график прямо из эксперта и при этом добавленный индикатор будет иметь Ваши любимые настройки: цвет, толщину линии и стиль линии.

Пример:

Вот какой вид имеет индикатор при добавлении его на график при помощи эксперта:

CHFJPYH4.png

Рис. 1. Стандартный индикатор iMA добавленный на график из эксперта

а вот такой вид будет иметь пользовательский индикатор:

    Custom Moving Average Inputs

    Рис. 2. Индикатор 'MA Inputs' добавленный на график из эксперта


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