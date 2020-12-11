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MA Inputs - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Это по сути обычный индикатор iMA (Moving Average, MA), только с входными параметрами позволяющими задавать цвет индикатора ('MA: color'), толщину индикатора ('MA: width') и стиль индикатора ('MA: style'). Именно последние три параметра позволяют добавить индикатор на график прямо из эксперта и при этом добавленный индикатор будет иметь Ваши любимые настройки: цвет, толщину линии и стиль линии.
Пример:
Вот какой вид имеет индикатор при добавлении его на график при помощи эксперта:
Рис. 1. Стандартный индикатор iMA добавленный на график из эксперта
а вот такой вид будет иметь пользовательский индикатор:
Рис. 2. Индикатор 'MA Inputs' добавленный на график из эксперта
Марттингейл по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)iCCI Three Timeframes
Советник может брать сигнал от индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) с трёх таймфреймов
Он перебирает все инструменты счета, вычисляет у них корреляцию и выводит отсортированную информацию.Calendar
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