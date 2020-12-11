Торговая стратегия

В рынке всегда только одна позиция. Проверка сигнала (по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)) - только в момент рождения нового бара. Нет Стоп лосс, нет Тейк Профит, нет Трейлинга. При получении сигнала противоположная позиция (если она есть) принудительно закрывается. Если позиция была закрыта с убытком, то следующая позиция откроется увеличенным лотом - объем последней позиции (которая оказалась убыточной) умножается на 'Lot Coefficient'.

Торговые сигналы:

Если основная линия индикатора пересекла сигнальную линию снизу-вверх - это сигнал на открытие позиции BUY, если же основная линия индикатора пересекла сигнальную линию сверху вниз - это сигнал на открытие SELL.

На рисунке ниже показаны примерные параметры которые нужно оптимизировать. При желании можно также сразу оптимизировать по таймфрейму ('Working timeframe').





Рис. 1. iRVI Martingale - рекомендации по запуску оптимизации





Особенности:

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий (главный) таймфрейм. Этот таймфрейм нельзя отключить.

Position size management (lot calculation)

'Start Lot' - начальный лот (задаётся в количестве минимальных лотов). Используется при старте или если последняя позиция была закрыта с прибылью. 'Maximum Volume' - максимально допустимый объем позиции, задаётся также в количестве минимальных лотов. 'Lot Coefficient' - коэффициент увеличения объема убыточной позиции.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.