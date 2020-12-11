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iRVI Martingale - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2036
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Торговая стратегия

В рынке всегда только одна позиция. Проверка сигнала (по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)) - только в момент рождения нового бара. Нет Стоп лосс, нет Тейк Профит, нет Трейлинга. При получении сигнала противоположная позиция (если она есть) принудительно закрывается. Если позиция была закрыта с убытком, то следующая позиция откроется увеличенным лотом - объем последней позиции (которая оказалась убыточной) умножается на 'Lot Coefficient'. 

Торговые сигналы:

Если основная линия индикатора пересекла сигнальную линию снизу-вверх - это сигнал на открытие позиции BUY, если же основная линия индикатора пересекла сигнальную линию сверху вниз - это сигнал на открытие SELL.

На рисунке ниже показаны примерные параметры которые нужно оптимизировать. При желании можно также сразу оптимизировать по таймфрейму ('Working timeframe').

iRVI Martingale

Рис. 1. iRVI Martingale - рекомендации по запуску оптимизации


Особенности:

  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий (главный) таймфрейм. Этот таймфрейм нельзя отключить.

Position size management (lot calculation)

'Start Lot' - начальный лот (задаётся в количестве минимальных лотов). Используется при старте или если последняя позиция была закрыта с прибылью. 'Maximum Volume' - максимально допустимый объем позиции, задаётся также в количестве минимальных лотов. 'Lot Coefficient' - коэффициент увеличения объема убыточной позиции.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

iCCI Three Timeframes iCCI Three Timeframes

Советник может брать сигнал от индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) с трёх таймфреймов

Trio Color Trio Color

Сигнальный Индикатор

MA Inputs MA Inputs

Индикатор iMA с настройками линии из советника

BEST CORRELATION BEST CORRELATION

Он перебирает все инструменты счета, вычисляет у них корреляцию и выводит отсортированную информацию.