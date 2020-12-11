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iRVI Martingale - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
В рынке всегда только одна позиция. Проверка сигнала (по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)) - только в момент рождения нового бара. Нет Стоп лосс, нет Тейк Профит, нет Трейлинга. При получении сигнала противоположная позиция (если она есть) принудительно закрывается. Если позиция была закрыта с убытком, то следующая позиция откроется увеличенным лотом - объем последней позиции (которая оказалась убыточной) умножается на 'Lot Coefficient'.
Торговые сигналы:
Если основная линия индикатора пересекла сигнальную линию снизу-вверх - это сигнал на открытие позиции BUY, если же основная линия индикатора пересекла сигнальную линию сверху вниз - это сигнал на открытие SELL.
На рисунке ниже показаны примерные параметры которые нужно оптимизировать. При желании можно также сразу оптимизировать по таймфрейму ('Working timeframe').
Рис. 1. iRVI Martingale - рекомендации по запуску оптимизации
Особенности:
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий (главный) таймфрейм. Этот таймфрейм нельзя отключить.
Position size management (lot calculation)
'Start Lot' - начальный лот (задаётся в количестве минимальных лотов). Используется при старте или если последняя позиция была закрыта с прибылью. 'Maximum Volume' - максимально допустимый объем позиции, задаётся также в количестве минимальных лотов. 'Lot Coefficient' - коэффициент увеличения объема убыточной позиции.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Советник может брать сигнал от индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI) с трёх таймфреймовTrio Color
Сигнальный Индикатор
Индикатор iMA с настройками линии из советникаBEST CORRELATION
Он перебирает все инструменты счета, вычисляет у них корреляцию и выводит отсортированную информацию.