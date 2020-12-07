Consecutive Candle Indicator

Описание

Индикатор на базе стиля DRAW_ARROW. Ищет последовательность свечей одинакового направления (заданного количества нет - это может быть и одна свеча и три и более ...) и если это последовательность бычьих свечей - в 'Bullish' записывает максимальную цену High, если же это последовательность медвежьих свечей, то в 'Bearish' записывает минимальную цену Low:





Рис. 1. High Low Range Panel

Во входных параметрах можно задать тип значка ('Arrow code of arrows') и отступ от цены ('Vertical shift of arrows').