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Consecutive Candle Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Индикатор на базе стиля DRAW_ARROW. Ищет последовательность свечей одинакового направления (заданного количества нет - это может быть и одна свеча и три и более ...) и если это последовательность бычьих свечей - в 'Bullish' записывает максимальную цену High, если же это последовательность медвежьих свечей, то в 'Bearish' записывает минимальную цену Low:
Рис. 1. High Low Range Panel
Во входных параметрах можно задать тип значка ('Arrow code of arrows') и отступ от цены ('Vertical shift of arrows').
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