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Индикаторы

Consecutive Candle Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2628
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Описание

Индикатор на базе стиля DRAW_ARROW. Ищет последовательность свечей одинакового направления (заданного количества нет - это может быть и одна свеча и три и более ...) и если это последовательность бычьих свечей - в 'Bullish' записывает максимальную цену High, если же это последовательность медвежьих свечей, то в 'Bearish' записывает минимальную цену Low:

    Consecutive Candle Indicator

    Рис. 1. High Low Range Panel

    Во входных параметрах можно задать тип значка ('Arrow code of arrows') и отступ от цены ('Vertical shift of arrows').

      Цвета Дней Цвета Дней

      Пятёрышные Цвета Дней

      Cleaning All Charts Cleaning All Charts

      Скрипт очищает все графики

      Breakdown Previous Bar 3 Breakdown Previous Bar 3

      Пробой предыдущего бара. Закрытие позиции принудительно в момент рождения нового бара

      Doji Spinning Top EA Doji Spinning Top EA

      Торговая стратегия по паттерну 'Doji' и/или 'Spinning Top'