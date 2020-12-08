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Breakdown Previous Bar 3 - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Развитие версии Breakdown Previous Bar 2 - добавлены параметры 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Оптимизирован код.
Описание:
Пробой цены предыдущего бара. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг отсутствуют.
При расчете пробоя может быть использовано два варианта цены предыдущего бара (задаётся в параметре 'Previsious Bas: price calculation')
- 'High - Low' - пробой считается от цены High или Low предыдущего бара
- 'Abs (Open - Close)' - пробой считается от цены Open или Close предыдущего бара
Размер пробоя должен составлять минимум половину 'Previsious Bas: minimum size'. Кстати, параметр 'Previsious Bas: minimum size' служит фильтром очень маленьких баров - если размер предыдущего бара меньше этого параметр - такой сигнал игнорируется.
Закрытие позиции: закрытие позиции происходит принудительно в момент рождения нового бара (только если позиция сама не успела закрыться по Тейк профит на текущем баре). То есть позиция живет только в границах бара, на котором она была открыта.
Интервал поиска сигнала: минимум 10 секунд и этот параметр не настраивается.
Торговые сигналы:
Пример работы, когда реверс выключен и включен:
Рис. 1. Breakdown Previous Bar 3 (разный режим работы параметра 'Positions: Reverse')
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
- Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Time control:
В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder
Additional features:
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
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