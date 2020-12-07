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Цвета Дней - индикатор для MetaTrader 5
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Cleaning All Charts
Скрипт очищает все графикиLive positions to csv
Скрипт сохраняет информацию по позициям в scv файл
Consecutive Candle Indicator
Поиск свечей одинакового направления и общего их (максимума/минимума)Breakdown Previous Bar 3
Пробой предыдущего бара. Закрытие позиции принудительно в момент рождения нового бара