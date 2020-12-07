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Индикаторы

Цвета Дней - индикатор для MetaTrader 5

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
2259
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
2


То же самое что и в версии на четвёрку.

Cleaning All Charts Cleaning All Charts

Скрипт очищает все графики

Live positions to csv Live positions to csv

Скрипт сохраняет информацию по позициям в scv файл

Consecutive Candle Indicator Consecutive Candle Indicator

Поиск свечей одинакового направления и общего их (максимума/минимума)

Breakdown Previous Bar 3 Breakdown Previous Bar 3

Пробой предыдущего бара. Закрытие позиции принудительно в момент рождения нового бара