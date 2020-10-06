Идея торговой стратегии

Пробой цены предыдущего бара.

При расчете пробоя может быть использовано два варианта цены предыдущего бара (задаётся в параметре 'Previsious Bas: price calculation')

' High - Low ' - пробой считается от цены High или Low предыдущего бара

' - пробой считается от цены High или Low предыдущего бара 'Abs (Open - Close)' - пробой считается от цены Open или Close предыдущего бара

Размер пробоя должен составлять минимум половину 'Previsious Bas: minimum size'. Кстати, параметр 'Previsious Bas: minimum size' служит фильтром очень маленьких баров - если размер предыдущего бара меньше этого параметр - такой сигнал игнорируется.

Закрытие позиции: закрытие позиции происходит принудительно в момент рождения нового бара (только если позиция сама не успела закрыться по Тейк профит на текущем баре). То есть позиция живет только в границах бара, на котором она была открыта.

Интервал поиска сигнала: минимум 10 секунд и этот параметр не настраивается.





Торговые сигналы:

Пример работы, когда реверс выключен и включен:





Рис. 1. Breakdown Previous Bar 2 (разный режим работы параметра 'Positions: Reverse')





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') Параметр ' Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' Allowed only BUY positions ', ' Allowed only SELL positions ' и ' Allowed BUY and SELL positions '

' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' ', ' ' и ' ' Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Тейк профит и Пробоя. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features:

За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.