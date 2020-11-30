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Индикаторы

Reflex and Trendflex - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
2068
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Из статьи в упомянутом журнале, которая рекомендуется к прочтению полностью:

For indicators to be useful, the indications they produce can’t arrive too late. Toward that all-important goal, here we introduce a new indicator plus a variation on that indicator that you will want to add to your charts.


MACD Stochastic Coral MACD Stochastic Coral

Индикатор для поиска сигнала. Четыре Индикатора заложено в алгоритм.

Bars Inside Bars Inside

Показ линейного графика цен M1 для выбранного бара. Использование класс CGraphic

MACD Threshold Value MACD Threshold Value

Два пороговых уровня на индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

Fibonacci Expansion Fibonacci Expansion

Советник-утилита по 'Fibonacci Expansion' (Расширение Фибоначчи)