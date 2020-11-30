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Reflex and Trendflex - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
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Из статьи в упомянутом журнале, которая рекомендуется к прочтению полностью:
For indicators to be useful, the indications they produce can’t arrive too late. Toward that all-important goal, here we introduce a new indicator plus a variation on that indicator that you will want to add to your charts.
MACD Stochastic Coral
Индикатор для поиска сигнала. Четыре Индикатора заложено в алгоритм.Bars Inside
Показ линейного графика цен M1 для выбранного бара. Использование класс CGraphic
MACD Threshold Value
Два пороговых уровня на индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Fibonacci Expansion
Советник-утилита по 'Fibonacci Expansion' (Расширение Фибоначчи)