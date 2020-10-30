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iMACD Trend N Bars - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Найти участи на которых индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) непрерывно растёт (или падает) на заданном количестве баров 'MACD: N Bars'. При этом не важно - индикатор ниже или выше нулевой линии - главное найти участки непрерывного индикатора.
Торговые сигналы:
Пример открытия нескольких позиций и трейлинга:
Рис. 1. iMACD Trend N Bars
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
MACD:
Параметры индикатора iMACD, а также задаётся количество баров на котором индикатор непрерывный ('MACD: N Bars').
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Утилита - отображает по текущему символу и для заданного Magic тип последней позицииiRVI Two Opposite Experts
Два эксперта в одном коде на базе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - один эксперт торгует только в BUY, а второй - только в SELL
Многофункциональный индикатор для биржи. В описании ниже понятно. Для полноценного функционирования, необходимо предварительно запустить скрипт чтения суммы дивидендов с сайта https://www.dohod.ru страница отвечает за каждый отдельный инструмент например для SBERP https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/sberp скрипт опубликован ниже. 2022.02.12 изменения 2025.01.16 доработка в связи изменениями платформы 2025.01.21 доработка дизайна , добаботка чтения дивидендов V3Open Open Days
Работа с трендовыми линиями ( OBJ_TREND )