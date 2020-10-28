Идея торговой стратегии

В одном советнике торгуют сразу два советника - главное отличие: один советник открывает ТОЛЬКО позиции BUY, а второй - ТОЛЬКО SELL (тип позиций зашит в коде и не вынесен во входные параметры). Все остальные параметры советников можно настраивать самым различным образом. По умолчанию настройки обоих советников одинаковые.

Установка:

Архив 'iRVI Two Opposite Experts.zip' необходимо распаковать в отдельную папку в папку MQL5/Experts/iRVI Two Opposite Experts.

Содержание архива:

iRVI Two Opposite Experts.mq5 - советник

TradingEngine31.mqh - торговый класс

TradingEngineEnums

Разместите файлы в папки: Файл Папка назначения iRVI Two Opposite Expertsmq5 [data folder]\MQL5\Experts\iRVI Two Opposite Experts\ TradingEngine31.mqh [data folder]\MQL5\Experts\iRVI Two Opposite Experts\ TradingEngineEnums.mqh [data folder]\MQL5\Experts\iRVI Two Opposite Experts\





Торговые сигналы:

Сигнал на открытие позиции BUY: RVI пересекает сигнальную линию снизу-вверх, сигнал SELL зеркальный.





Рис. 1. iRVI Two Opposite Experts





Рис. 2. iRVI Two Opposite Experts







Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (' Search signals, in seconds ' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (' Search signals, in seconds ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (' ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1 Параметр ' Use time control ' - временной интервал поиска торговых сигналов от ' Start Hour '::' Start Minute ' до ' End Hour '::' End Minute' . Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки

' от ' '::' ' до ' '::' . Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder

PVI:

Параметры индикатора iRVI.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.