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iRVI Two Opposite Experts - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
В одном советнике торгуют сразу два советника - главное отличие: один советник открывает ТОЛЬКО позиции BUY, а второй - ТОЛЬКО SELL (тип позиций зашит в коде и не вынесен во входные параметры). Все остальные параметры советников можно настраивать самым различным образом. По умолчанию настройки обоих советников одинаковые.
Установка:
Архив 'iRVI Two Opposite Experts.zip' необходимо распаковать в отдельную папку в папку MQL5/Experts/iRVI Two Opposite Experts.
Содержание архива:
- iRVI Two Opposite Experts.mq5 - советник
- TradingEngine31.mqh - торговый класс
- TradingEngineEnums
Разместите файлы в папки:
|Файл
|Папка назначения
|iRVI Two Opposite Expertsmq5
|[data folder]\MQL5\Experts\iRVI Two Opposite Experts\
|TradingEngine31.mqh
|[data folder]\MQL5\Experts\iRVI Two Opposite Experts\
|TradingEngineEnums.mqh
|[data folder]\MQL5\Experts\iRVI Two Opposite Experts\
Торговые сигналы:
Сигнал на открытие позиции BUY: RVI пересекает сигнальную линию снизу-вверх, сигнал SELL зеркальный.
Рис. 1. iRVI Two Opposite Experts
Рис. 2. iRVI Two Opposite Experts
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Time control:
В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder
PVI:
Параметры индикатора iRVI.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
RSI рассчитанный на индикаторе AlligatoriMA Pending Type
Советник выставляет отложенный ордер по линии индикатора iMA (Moving Average, MA), осуществляет трейлинг отложенных ордеров
Утилита - отображает по текущему символу и для заданного Magic тип последней позицииiMACD Trend N Bars
Непрерывный рост индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на заданном количестве баров