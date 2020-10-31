



Многофункциональный индикатор для биржи. В описании ниже понятно что где показывает.

Для полноценного функционирования, необходимо предварительно запустить скрипт чтения

данных дивидендов с сайта https://www.dohod.ru

страница отвечает за каждый отдельный инструмент например для SBERP https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/sberp

скрипт опубликован ниже.









Колонки:



Имя инструмента. Процент читаемый по каждому инструменту с сайта https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/ Сумма дивидендов

Минимальное количество лот Минимальная сумма покупки одного лота Дневное изменение CH% считает от закрытия прошлого дня Объем выставленных отложенных ордеров на покупку Объем выставленных отложенных ордеров на продажу Разница между объемами отложенных ордеров Процент разницы Направление движения по объемам отложенных ордеров Объем совершенных покупок с начала дня Объем совершенных продаж с начала дня Разница между совершенным покупками и продажами с начала дня

параметры





#property copyright "Copyright 2020,YuraZ" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnStart () { int i_SymbolsTotal= SymbolsTotal ( true ); for ( int i= 0 ; i<i_SymbolsTotal; i++) { string sSymbol = SymbolName (i, true ) ; StringToLower (sSymbol); GetDividend(sSymbol); } } void GetDividend( string sSymbol) { string cookie= NULL ,headers; char post[],result[]; int iPos2; int iPos1; string strВыплптаНаАкцию; string url= "https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/" ; url=url+sSymbol; ResetLastError (); int res= WebRequest ( "GET" ,url,cookie, NULL , 500 ,post, 0 ,result,headers); if (res==- 1 ) { Print ( "Ошибка в WebRequest. Код ошибки =" , GetLastError ()); MessageBox ( "Необходимо добавить адрес '" +url+ "' в список разрешенных URL во вкладке 'Советники'" , "Ошибка" , MB_ICONINFORMATION ); } else { if (res== 200 ) { string strPars = CharArrayToString (result, 0 ,- 1 , CP_UTF8 ); string Div; iPos1 = StringFind (strPars, "<table id=\"dividends-brief\">" , 0 ); if (iPos1 != 0 ) { iPos1 = StringFind (strPars, "<p>Совокупные дивиденды в следующие 12m: <strong><span class=" , 0 ); iPos1 = iPos1+ StringLen ( "<p>Совокупные дивиденды в следующие 12m: <strong><span class=" ); iPos1 = StringFind (strPars, ">" ,iPos1)+ 1 ; iPos2 = StringFind (strPars, "</span>" ,iPos1); strВыплптаНаАкцию = StringSubstr (strPars, iPos1, iPos2-iPos1 ); printf ( "%s %d %d %d [%s] " ,sSymbol, iPos2-iPos1 ,iPos1,iPos2, strВыплптаНаАкцию ); iPos1 = StringFind (strPars, "<table id=\"dividends-brief\">" , 0 ); strPars = StringSubstr (strPars, iPos1, 500 ); iPos1 = StringFind (strPars, "<tr class=\"frow\">" , 0 ); strPars = StringSubstr (strPars, iPos1+ 1 , 500 ); iPos1 = StringFind (strPars, "<td class=" , 0 )+ 1 ; strPars = StringSubstr (strPars, iPos1, 500 ); iPos1 = StringFind (strPars, ">" , 0 ); iPos2 = StringFind (strPars, "</td>" , 0 ); Div = StringSubstr (strPars,iPos1+ 1 ,iPos2 - 1 - iPos1) ; printf ( "[%s] [%s] [%s]" ,sSymbol, Div, strВыплптаНаАкцию); int filehandle= FileOpen ( "yz_Div_" +sSymbol+ ".dat" , FILE_WRITE | FILE_SHARE_WRITE | FILE_CSV , "|" ); if (filehandle!= INVALID_HANDLE ) { FileWrite (filehandle, "<" +Div+ "><" +strВыплптаНаАкцию+ ">" ); FileClose (filehandle); } } int filehandle= FileOpen ( "yz_Div_" +sSymbol+ ".htm" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (filehandle!= INVALID_HANDLE ) { FileWriteArray (filehandle,result, 0 , ArraySize (result)); FileClose (filehandle); } else { Print ( "Ошибка в FileOpen. Код ошибки =" , GetLastError ()); } } else { } } }





Сервис к сожаление не могу прикрепить файлом , т к система тестирования не умеет тестировать сервисы.

#property service #property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.01" void OnStart () { GlobalVariableSet ( "yzGetDivident" , 0 ); OnStartCicleGet(); } void OnStartCicleGet() { bool aCicle = true ; while ( aCicle == true && ! IsStopped ()) { if ( GlobalVariableCheck ( "yzGetDivident" ) == true ) { int i_SymbolsTotal= SymbolsTotal ( true ); ReadDividend(i_SymbolsTotal); int DelVar = GlobalVariablesDeleteAll ( "yzGetDivident" ); if (DelVar == 0 ) { printf ( "err delete" ); } else { } } Sleep ( 500 ); } } void ReadDividend( int gCountSym) { for ( int i= 0 ; i<gCountSym; i++) { string pSymbol = SymbolName (i, true ) ; StringToLower (pSymbol); GetDividendFrom_www_dohod_ru(pSymbol); } } void GetDividendFrom_www_dohod_ru( string pSymbol) { string cookie= NULL ,headers; char post[],result[]; int iPos2; int iPos1; string strВыплптаНаАкцию; string url= "https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/" ; url=url+pSymbol; ResetLastError (); int res= WebRequest ( "GET" ,url,cookie, NULL , 500 ,post, 0 ,result,headers); if (res==- 1 ) { Print ( "Ошибка в WebRequest. Код ошибки =" , GetLastError ()); MessageBox ( "Необходимо добавить адрес '" +url+ "' в список разрешенных URL во вкладке 'Советники'" , "Ошибка" , MB_ICONINFORMATION ); } else { if (res== 200 ) { string strPars = CharArrayToString (result, 0 ,- 1 , CP_UTF8 ); string Div; iPos1 = StringFind (strPars, "<table id=\"dividends-brief\">" , 0 ); if (iPos1 != 0 ) { iPos1 = StringFind (strPars, "<p>Совокупные дивиденды в следующие 12m: <strong><span class=" , 0 ); iPos1 = iPos1+ StringLen ( "<p>Совокупные дивиденды в следующие 12m: <strong><span class=" ); iPos1 = StringFind (strPars, ">" ,iPos1)+ 1 ; iPos2 = StringFind (strPars, "</span>" ,iPos1); strВыплптаНаАкцию = StringSubstr (strPars, iPos1, iPos2-iPos1); iPos1 = StringFind (strPars, "<table id=\"dividends-brief\">" , 0 ); strPars = StringSubstr (strPars, iPos1, 500 ); iPos1 = StringFind (strPars, "<tr class=\"frow\">" , 0 ); strPars = StringSubstr (strPars, iPos1+ 1 , 500 ); iPos1 = StringFind (strPars, "<td class=" , 0 )+ 1 ; strPars = StringSubstr (strPars, iPos1, 500 ); iPos1 = StringFind (strPars, ">" , 0 ); iPos2 = StringFind (strPars, "</td>" , 0 ); Div = StringSubstr (strPars,iPos1+ 1 ,iPos2 - 1 - iPos1) ; int filehandle= FileOpen ( "yz_Div_" +pSymbol+ ".dat" , FILE_WRITE | FILE_SHARE_WRITE | FILE_CSV , "|" ); if (filehandle!= INVALID_HANDLE ) { FileWrite (filehandle, "<" +Div+ "><" +strВыплптаНаАкцию+ ">" ); FileClose (filehandle); } } int filehandle= FileOpen ( "yz_Div_" +pSymbol+ ".htm" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (filehandle!= INVALID_HANDLE ) { FileWriteArray (filehandle,result, 0 , ArraySize (result)); FileClose (filehandle); } else { Print ( "Ошибка в FileOpen. Код ошибки =" , GetLastError ()); } } else { } } }



