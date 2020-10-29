Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Last position type - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3298
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея утилиты
Отобразить на графике (при помощи команды Comment) тип позиции, которая была открыта последней:
Два эксперта в одном коде на базе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - один эксперт торгует только в BUY, а второй - только в SELLRSIOnAlligator
RSI рассчитанный на индикаторе Alligator
Непрерывный рост индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на заданном количестве баровYuraZ Book All PriceCH V3 индикатор для биржи
Многофункциональный индикатор для биржи. В описании ниже понятно. Для полноценного функционирования, необходимо предварительно запустить скрипт чтения суммы дивидендов с сайта https://www.dohod.ru страница отвечает за каждый отдельный инструмент например для SBERP https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/sberp скрипт опубликован ниже. 2022.02.12 изменения 2025.01.16 доработка в связи изменениями платформы 2025.01.21 доработка дизайна , добаботка чтения дивидендов V3