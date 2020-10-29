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Last position type - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3298
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея утилиты

Отобразить на графике (при помощи команды Comment) тип позиции, которая была открыта последней:

Last position type  


iRVI Two Opposite Experts iRVI Two Opposite Experts

Два эксперта в одном коде на базе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - один эксперт торгует только в BUY, а второй - только в SELL

RSIOnAlligator RSIOnAlligator

RSI рассчитанный на индикаторе Alligator

iMACD Trend N Bars iMACD Trend N Bars

Непрерывный рост индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на заданном количестве баров

YuraZ Book All PriceCH V3 индикатор для биржи YuraZ Book All PriceCH V3 индикатор для биржи

Многофункциональный индикатор для биржи. В описании ниже понятно. Для полноценного функционирования, необходимо предварительно запустить скрипт чтения суммы дивидендов с сайта https://www.dohod.ru страница отвечает за каждый отдельный инструмент например для SBERP https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/sberp скрипт опубликован ниже. 2022.02.12 изменения 2025.01.16 доработка в связи изменениями платформы 2025.01.21 доработка дизайна , добаботка чтения дивидендов V3