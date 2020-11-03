CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Open Open Days - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2586
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

На младшем таймфрейме при помощи двух трендовых линий ( OBJ_TREND ) соединить цену открытия второго и первого дня и первого и текущего дня.

Open Open Days

Рис. 1. Open Open Days

YuraZ Book All PriceCH V3 индикатор для биржи YuraZ Book All PriceCH V3 индикатор для биржи

Многофункциональный индикатор для биржи. В описании ниже понятно. Для полноценного функционирования, необходимо предварительно запустить скрипт чтения суммы дивидендов с сайта https://www.dohod.ru страница отвечает за каждый отдельный инструмент например для SBERP https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/sberp скрипт опубликован ниже. 2022.02.12 изменения 2025.01.16 доработка в связи изменениями платформы 2025.01.21 доработка дизайна , добаботка чтения дивидендов V3

iMACD Trend N Bars iMACD Trend N Bars

Непрерывный рост индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на заданном количестве баров

MACD Intersection Main and Signal MACD Intersection Main and Signal

Отображение индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Main' и 'Signal'

Three High Low Days Three High Low Days

Шесть трендовых линий: три по дневным ценам High и три по дневным ценам Low