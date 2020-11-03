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Open Open Days - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
На младшем таймфрейме при помощи двух трендовых линий ( OBJ_TREND ) соединить цену открытия второго и первого дня и первого и текущего дня.
Рис. 1. Open Open Days
Многофункциональный индикатор для биржи. В описании ниже понятно. Для полноценного функционирования, необходимо предварительно запустить скрипт чтения суммы дивидендов с сайта https://www.dohod.ru страница отвечает за каждый отдельный инструмент например для SBERP https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/sberp скрипт опубликован ниже. 2022.02.12 изменения 2025.01.16 доработка в связи изменениями платформы 2025.01.21 доработка дизайна , добаботка чтения дивидендов V3iMACD Trend N Bars
Непрерывный рост индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на заданном количестве баров
Отображение индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и вертикальных линий в месте пересечения линии 'Main' и 'Signal'Three High Low Days
Шесть трендовых линий: три по дневным ценам High и три по дневным ценам Low