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Индикаторы

RSIOnAlligator - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2346
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Сгладить линии индикатора Alligator при помощи индикатора RSI. 

RSIOnAlligator

Рис. 1. RSIOnAlligator

iMA Pending Type iMA Pending Type

Советник выставляет отложенный ордер по линии индикатора iMA (Moving Average, MA), осуществляет трейлинг отложенных ордеров

The 2 Pole Butterworth Filter The 2 Pole Butterworth Filter

Индикатор "The 2 Pole Butterworth Filter". был создан Джоном Элерсом («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures», стр. 192)

iRVI Two Opposite Experts iRVI Two Opposite Experts

Два эксперта в одном коде на базе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - один эксперт торгует только в BUY, а второй - только в SELL

Last position type Last position type

Утилита - отображает по текущему символу и для заданного Magic тип последней позиции