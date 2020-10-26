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RSIOnAlligator - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Сгладить линии индикатора Alligator при помощи индикатора RSI.
Рис. 1. RSIOnAlligator
iMA Pending Type
Советник выставляет отложенный ордер по линии индикатора iMA (Moving Average, MA), осуществляет трейлинг отложенных ордеровThe 2 Pole Butterworth Filter
Индикатор "The 2 Pole Butterworth Filter". был создан Джоном Элерсом («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures», стр. 192)
iRVI Two Opposite Experts
Два эксперта в одном коде на базе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - один эксперт торгует только в BUY, а второй - только в SELLLast position type
Утилита - отображает по текущему символу и для заданного Magic тип последней позиции