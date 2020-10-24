Идея торговой стратегии

Работа только в момент рождения нового бара. По линии индикатора iMA (Moving Average, MA) выставлять отложенный ордер. Если позволяют условия - передвигать отложенный ордер по линии индикатора iMA. Для отложенного ордера можно выставлять Стоп лосс и Тейк профит.





Пример торгового сигнала - iMA над ценой:





Рис. 1. iMA Pending Type - выставление и трейлинг SELL LIMIT





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'

Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

'Positions: Trailing Stop' и 'Positions: Trailing Step' - параметры трейлинга ПОЗИЦИИ, а не отложенного ордера! Как работает трейлинг позиций показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

MA:

Параметры индикатора iMA. Не забываем, что индикатор создаётся на таймфрейме 'Working timeframe'. Pending Order Parameters

Pending Order Parameters:

Уточняющие параметры для отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если спред будет больше - торговый приказ снимается. Флаг 'Pending: Only one pending' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одного отложенного ордера. Интересный флаг 'Pending: New pending -> delete previous onese' - при выставлении его в 'true' перед выставлением отложенного ордера гарантированно удаляются предыдущие отложенные ордера.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции и при появлении позиции отложенные ордера удаляются. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.