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iMA Pending Type - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Работа только в момент рождения нового бара. По линии индикатора iMA (Moving Average, MA) выставлять отложенный ордер. Если позволяют условия - передвигать отложенный ордер по линии индикатора iMA. Для отложенного ордера можно выставлять Стоп лосс и Тейк профит.
Пример торгового сигнала - iMA над ценой:
Рис. 1. iMA Pending Type - выставление и трейлинг SELL LIMIT
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
'Positions: Trailing Stop' и 'Positions: Trailing Step' - параметры трейлинга ПОЗИЦИИ, а не отложенного ордера! Как работает трейлинг позиций показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
MA:
Параметры индикатора iMA. Не забываем, что индикатор создаётся на таймфрейме 'Working timeframe'. Pending Order Parameters
Pending Order Parameters:
Уточняющие параметры для отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если спред будет больше - торговый приказ снимается. Флаг 'Pending: Only one pending' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одного отложенного ордера. Интересный флаг 'Pending: New pending -> delete previous onese' - при выставлении его в 'true' перед выставлением отложенного ордера гарантированно удаляются предыдущие отложенные ордера.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции и при появлении позиции отложенные ордера удаляются. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Индикатор "The 2 Pole Butterworth Filter". был создан Джоном Элерсом («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures», стр. 192)AMA Envelopes Custom
Индикатор Envelopes сглаженный при помощи iAMA
RSI рассчитанный на индикаторе AlligatoriRVI Two Opposite Experts
Два эксперта в одном коде на базе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - один эксперт торгует только в BUY, а второй - только в SELL