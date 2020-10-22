Индикатор был создан John Ehlers и описан в его книге "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр.192. Это один из его многочисленных фильтров, отсекающих шум.

Следует заметить, что в книге того же автора "Cycle Analytics for Traders Advanced Technical Trading Concepts", стр.32 приводится уточненный способ расчета этого же индикатора. Получить код индикатора, содержащего оба способа расчета, а так же версии обоих индикаторов для MT4 можно через Телеграм канал автора. Ссылка имеется в шапке файла с кодом, а так же в профиле автора.







