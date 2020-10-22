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Индикаторы

The 2 Pole Butterworth Filter - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
2016
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор был создан John Ehlers и описан в его книге "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures",  стр.192. Это один из его многочисленных фильтров, отсекающих шум.

Следует заметить, что в книге того же автора "Cycle Analytics for Traders Advanced Technical Trading Concepts", стр.32 приводится уточненный способ расчета этого же индикатора. Получить код индикатора, содержащего оба способа расчета, а так же версии обоих индикаторов для MT4 можно через Телеграм канал автора. Ссылка имеется в шапке файла с кодом, а так же в профиле автора.



AMA Envelopes Custom AMA Envelopes Custom

Индикатор Envelopes сглаженный при помощи iAMA

Simple iForce Simple iForce

Простая стратегия (максимально упрощенный код) по индикатору iForce (Force Index, FRC)

iMA Pending Type iMA Pending Type

Советник выставляет отложенный ордер по линии индикатора iMA (Moving Average, MA), осуществляет трейлинг отложенных ордеров

RSIOnAlligator RSIOnAlligator

RSI рассчитанный на индикаторе Alligator