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The 2 Pole Butterworth Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
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Индикатор был создан John Ehlers и описан в его книге "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр.192. Это один из его многочисленных фильтров, отсекающих шум.
Следует заметить, что в книге того же автора "Cycle Analytics for Traders Advanced Technical Trading Concepts", стр.32 приводится уточненный способ расчета этого же индикатора. Получить код индикатора, содержащего оба способа расчета, а так же версии обоих индикаторов для MT4 можно через Телеграм канал автора. Ссылка имеется в шапке файла с кодом, а так же в профиле автора.
Индикатор Envelopes сглаженный при помощи iAMASimple iForce
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Советник выставляет отложенный ордер по линии индикатора iMA (Moving Average, MA), осуществляет трейлинг отложенных ордеровRSIOnAlligator
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