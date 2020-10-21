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Индикаторы

AMA Envelopes Custom - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2376
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Сгладить линии индикатора iEnvelopes при помощи индикатора iAMA. Чтобы это сделать пришлось разделить индикатор iEnvelopes на два индикатора: 'Envelopes Upper' и 'Envelopes Lower'. 

AMA Envelopes Custom

Рис. 1. AMA Envelopes Custom

Simple iForce Simple iForce

Простая стратегия (максимально упрощенный код) по индикатору iForce (Force Index, FRC)

Yuraz_CH_moex Yuraz_CH_moex

Достаточно простой индикатор , который рассчитывает процент CH% изменения за день , для инструментов из MarketWatch. Индикатор аналогичен Yuraz_CH но разработан с учетом работы на биржевом рынке.

The 2 Pole Butterworth Filter The 2 Pole Butterworth Filter

Индикатор "The 2 Pole Butterworth Filter". был создан Джоном Элерсом («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures», стр. 192)

iMA Pending Type iMA Pending Type

Советник выставляет отложенный ордер по линии индикатора iMA (Moving Average, MA), осуществляет трейлинг отложенных ордеров