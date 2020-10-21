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AMA Envelopes Custom - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Сгладить линии индикатора iEnvelopes при помощи индикатора iAMA. Чтобы это сделать пришлось разделить индикатор iEnvelopes на два индикатора: 'Envelopes Upper' и 'Envelopes Lower'.
Рис. 1. AMA Envelopes Custom
Простая стратегия (максимально упрощенный код) по индикатору iForce (Force Index, FRC)Yuraz_CH_moex
Достаточно простой индикатор , который рассчитывает процент CH% изменения за день , для инструментов из MarketWatch. Индикатор аналогичен Yuraz_CH но разработан с учетом работы на биржевом рынке.
Индикатор "The 2 Pole Butterworth Filter". был создан Джоном Элерсом («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures», стр. 192)iMA Pending Type
Советник выставляет отложенный ордер по линии индикатора iMA (Moving Average, MA), осуществляет трейлинг отложенных ордеров