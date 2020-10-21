AMA Envelopes Custom

Простая стратегия (максимально упрощенный код) по индикатору iForce (Force Index, FRC)

Достаточно простой индикатор , который рассчитывает процент CH% изменения за день , для инструментов из MarketWatch. Индикатор аналогичен Yuraz_CH но разработан с учетом работы на биржевом рынке.