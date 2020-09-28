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StdDev Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор StdDev выполненный в виде цветной гистограммы (DRAW_COLOR_HISTOGRAM) - если текущий столбец ниже предыдущего, он окрашивается в красный цвет, иначе - в синий.
Рис. 1. StdDev Histogram
MACD Custom Averaging
Модифицированный индикатор MACD: можно настаивать параметры обоих Moving AverageVIDYA Corridor
Уровни максимальных и минимальных цен относительно индикатора iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)
CloseAllProfitPositions
Скрипт закрывает все профитные позиции всего счетаOHLC and indicators to CSV Panel
Утилита: сохранение значений OHLC баров и нулевого буфера выбранного индикатора в csv файл