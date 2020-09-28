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Индикаторы

StdDev Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2075
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор StdDev выполненный в виде цветной гистограммы (DRAW_COLOR_HISTOGRAM) - если текущий столбец ниже предыдущего, он окрашивается в красный цвет, иначе - в синий.

StdDev Histogram

Рис. 1. StdDev Histogram

MACD Custom Averaging MACD Custom Averaging

Модифицированный индикатор MACD: можно настаивать параметры обоих Moving Average

VIDYA Corridor VIDYA Corridor

Уровни максимальных и минимальных цен относительно индикатора iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)

CloseAllProfitPositions CloseAllProfitPositions

Скрипт закрывает все профитные позиции всего счета

OHLC and indicators to CSV Panel OHLC and indicators to CSV Panel

Утилита: сохранение значений OHLC баров и нулевого буфера выбранного индикатора в csv файл