Идея утилиты

Это первая версия утилиты в виде панели: панель находит и отображает все индикаторы на графике. В поле календаря выбирается стартовая дата. После клика на кнопке 'Start' в файл csv пишутся такие поля: 'Date', 'Open' 'High', 'Low', 'Close', 'Buffer#0'. Обратите внимание, с выбранного индикатора берутся данные с буфера #0 и точность записи равна Digits().





Рис. 1. OHLC and indicators to CSV Panel

Наличие индикаторов сканируется раз в 10 секунд.





Где искать сохранённый файл 'file name'? Файл сохраняется в папке [Data Folder]\MQL5\Files





Рис. 2. Где искать файл



