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OHLC and indicators to CSV Panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1808
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея утилиты

Это первая версия утилиты в виде панели: панель находит и отображает все индикаторы на графике. В поле календаря выбирается стартовая дата. После клика на кнопке 'Start' в файл csv пишутся такие поля: 'Date', 'Open' 'High', 'Low', 'Close', 'Buffer#0'. Обратите внимание, с выбранного индикатора берутся данные с буфера #0 и точность записи равна Digits().

OHLC and indicators to CSV Panel

Рис. 1. OHLC and indicators to CSV Panel

Наличие индикаторов сканируется раз в 10 секунд.


Где искать сохранённый файл 'file name'? Файл сохраняется в папке [Data Folder]\MQL5\Files

OHLC and indicators to CSV Panel

Рис. 2. Где искать файл


CloseAllProfitPositions CloseAllProfitPositions

Скрипт закрывает все профитные позиции всего счета

StdDev Histogram StdDev Histogram

StdDev в виде цветной гистограммы

OneSayStreet OneSayStreet

Стратегия по двум индикаторам: MA и RVI

Benchmark Benchmark

Измерение времени выполнения функций/методов, выражений и частей кода.