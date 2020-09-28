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CloseAllProfitPositions - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
2092
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт просто закрывает все положительные позиции по всем инструментам на всем счете. По позициям находящимся в минусе скрипт создает отчет на экране, но не закрывает их.

 

    StdDev Histogram StdDev Histogram

    StdDev в виде цветной гистограммы

    MACD Custom Averaging MACD Custom Averaging

    Модифицированный индикатор MACD: можно настаивать параметры обоих Moving Average

    OHLC and indicators to CSV Panel OHLC and indicators to CSV Panel

    Утилита: сохранение значений OHLC баров и нулевого буфера выбранного индикатора в csv файл

    OneSayStreet OneSayStreet

    Стратегия по двум индикаторам: MA и RVI