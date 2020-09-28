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CloseAllProfitPositions - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт просто закрывает все положительные позиции по всем инструментам на всем счете. По позициям находящимся в минусе скрипт создает отчет на экране, но не закрывает их.
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