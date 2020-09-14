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Советники

Simple Correlation EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3405
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Описание идеи

Максимально простой советник (минимум кода, нет многих проверок). Создан по мотивам статьи Практическое применение корреляций в торговле. Советник работает только в момент рождения нового бара. Изменены сигналы - советник ожидает именно пробивки заданного уровня 'Key Level': сравниваются значения индикатора на баре#2 и на баре#1. Трейлинга нет.

Если на рынке есть позиция BUY и Мы получили сигнал на открытие SELL: сначала закрываем позицию BUY и только затем открываем SELL. Если на рынке есть позиция SELL и Мы получили сигнал на открытие BUY: сначала закроем позицию SELL и только затем откроем BUY.

ВНИМАНИЕ: Индикаторы для данного советника должны лежать в папке Indicators\, а не в Indicators\Correlation

Настройки:

Simple Correlation EA

Рис. 1. Simple Correlation EA - входные параметры

Пример отработки сигналов

Simple Correlation EA

Рис. 2. Simple Correlation EA - отработка сигналов

    Simple iFractal EA Simple iFractal EA

    Простой советник по индикатору iFractal (Fractal)

    ATR Color ATR Color

    Индикатор iATR (Average True Range, ATR) в виде цветной гистограммы

    ParabolicSAR Histogram ParabolicSAR Histogram

    Индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR) в виде цветной гистограммы

    Stochastic Other TimeFrame Stochastic Other TimeFrame

    Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с таймфрейма отличного от текущего