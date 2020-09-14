Описание идеи

Максимально простой советник (минимум кода, нет многих проверок). Создан по мотивам статьи Практическое применение корреляций в торговле. Советник работает только в момент рождения нового бара. Изменены сигналы - советник ожидает именно пробивки заданного уровня 'Key Level': сравниваются значения индикатора на баре#2 и на баре#1. Трейлинга нет.

Если на рынке есть позиция BUY и Мы получили сигнал на открытие SELL: сначала закрываем позицию BUY и только затем открываем SELL. Если на рынке есть позиция SELL и Мы получили сигнал на открытие BUY: сначала закроем позицию SELL и только затем откроем BUY.

ВНИМАНИЕ: Индикаторы для данного советника должны лежать в папке Indicators\, а не в Indicators\Correlation

Настройки:

Рис. 1. Simple Correlation EA - входные параметры

Пример отработки сигналов



Рис. 2. Simple Correlation EA - отработка сигналов